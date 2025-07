Ator de 'Velozes e Furiosos' morreu em acidente semelhante ao de Diogo Jota

O acidente automobilístico que matou o jogador de futebol Diogo Jota e seu irmão, André Silva, foi semelhante ao que tirou a vida do ator Paul Walker em 2013.

O que aconteceu

Ambos os acidentes foram seguidos de incêndios. Segundo as autoridades, os corpos de Diogo e André foram carbonizados e ficaram irreconhecíveis — os corpos precisarão passar por testes de DNA para identificação formal. As identidades deles foram confirmadas a partir do registro do carro e de documentos encontrados no automóvel.

As causas da morte de Paul Walker foram as lesões do acidente e também as queimaduras. Em 30 de novembro de 2013, ele dirigia um Porsche a 160 km/h quando perdeu o controle do veículo. O carro invadiu a calçada, colidindo com uma árvore e em seguida um poste. As colisões fizeram o veículo girar 180 graus, mas o carro continuou andando até bater em outra árvore e pegar fogo.

[O veículo] teve perda total com danos significativos causados pela colisão, e foi quase partido ao meio. Relatório da perícia do acidente de Paul Walker

Segundo informações preliminares, o acidente de Diogo Jota foi causado por um pneu furado durante uma ultrapassagem. O jogador e seu irmão estavam na Espanha viajando para Liverpool, na Inglaterra, onde Diogo começaria a preparação para a temporada.

Ele perdeu o controle da Lamborghini que dirigia e saiu da pista. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois sem vida no veículo em chamas.