Patrícia Poeta revela momentos difíceis no Encontro: 'Medo todos os dias'

Patrícia Poeta, 48, comemora três anos à frente do Encontro com Patrícia Poeta (Globo) amanhã. Fazendo um balanço desse período, a apresentadora revelou a Splash momentos marcantes que já passou no comando da atração.

Programas marcantes e difíceis

A apresentadora revelou os programas mais difíceis de fazer. "Todos os que envolvem crimes contra mulheres. Sou mulher e, muitas vezes, penso: 'poderia ser comigo, com uma amiga, uma parente'. É a sensação constante de se sentir um alvo. Nós, mulheres, vivemos esse medo todos os dias."

Ela também comentou alguns programas marcantes. "Foram vários. O Encontro é um programa cheio de emoções. Fico muito feliz quando conseguimos homenagear grandes nomes da nossa TV, como Dona Laura Cardoso, Tony Ramos? É muito especial ver a reação deles de perto, compartilhar esse momento com o público."

Patrícia continuou. "Também fico muito mexida com histórias como a do jovem Herus, que morreu atingido por um tiro. Sou mãe, e ver aquele pai e aquela mãe despedaçados, mas ainda assim reunindo forças para buscar justiça, me marcou profundamente."

A apresentadora citou ter se emocionada com muitas histórias contadas ao longo destes três anos. "Uma delas foi a transformação da Deise, nossa personagem do especial de Natal. Uma mulher guerreira, que carrega a família com amor, mas que não enxergava a força e a beleza que tinha. Ela só precisava de um empurrãozinho para se redescobrir. Fizemos essa transformação e eu lembro até hoje do brilho nos olhos dela, da felicidade. Poder tocar a vida de alguém com amor é, sem dúvida, a missão que mais me realiza."

Patrícia evita citar um convidado marcante. "É até injusto citar apenas um. Todos os convidados que vão ao programa são escolhidos com carinho. Faço questão de recebê-los, de ouvir suas histórias, entender seus momentos. Cada um traz algo especial."

Programa comemorativo

Nesta sexta-feira, o programa trará uma edição especial que homenageia algumas das histórias inspiradoras contadas no palco e momentos marcantes da atração. Na trilha sonora da festa, o grupo Fundo de Quintal.

Parte da plateia será constituída por telespectadores visitados por Patrícia no quadro "Te Encontro em Casa" - em que a apresentadora surpreende com visitas inesperadas na casa do público. O programa também vai recordar os melhores momentos de Patricia Poeta no palco, destacando reencontros e conversas com convidados ao longo desses anos.