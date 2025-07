Oscar Magrini diz sentir falta da TV: 'Não sei por que não me chamam'

Oscar Magrini, 63, disse sentir falta de fazer às novelas e ressaltou que não é mais convidado pelos produtores de elenco.

O que aconteceu

Magrini ponderou que, talvez, os novos responsáveis por formar os elencos das novelas não conheçam seu trabalho. "Esses produtores de elenco de hoje são novos, talvez não me conheçam, já sou da velha guarda... Mas não entendo por que não me chamam. Não sei se é política, não me posiciono em nada", declarou durante participação no podcast Pod Tudo e + Um Pouco.

O ator disse que o público manda mensagens nas redes sociais e diz sentir sua falta. "Todo mundo fala 'saudades de você nas novelas'. Eu também tenho saudade. Sou um cara que fez 40 novelas em 35 anos de carreira. Então por que não me chamam?".

Ele ressaltou que continua no teatro e gravando filmes, e afirmou não se sentir desprestigiado pela falta de convites na TV. "Entendo quando falam que sai caro [manter] o ator. Meu salário era alto, eu sou de São Paulo, tenho que trabalhar no Rio de Janeiro, então tem que ter passagens e estadia. As coisas estão diferente, não é como antes. Minha época foi fantástica".

Oscar Magrini estreou nas novelas da Globo com uma participação em "Rainha da Sucata" (1990). Entre outras, ele participou de produções como "Mulheres de Areia" (1993), "Quatro por Quatro" (1994), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "Cabocla" (2004) e "Salve Jorge" (2012). Sua última participação em uma trama da emissora foi em "A Dona do Pedaço" (2019).