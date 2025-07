Negligência e alienação: o que fez mãe de Marília perder guarda de Leo

Murilo Huff, 29, conseguiu a guarda do filho, Léo, 4, após a Justiça acatar a acusação de negligência e alienação parental contra Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Em audiência realizada na última segunda-feira, o cantor recebeu liminar provisória que lhe garante a guarda unilateral do filho após a Justiça analisar as provas apresentadas pelo cantor no processo.

A defesa de Ruth afirmou que a decisão contraria parecer do Ministério Público, que se manifestou contrário à concessão da tutela de urgência, e que provas "vão mudar totalmente o curso dessa ação"

Splash teve acesso à decisão do juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, da 2ª Vara de Família do Tribunal de Justiça de Goiânia. No documento, o magistrado acatou o pedido de urgência de Huff após avaliar que Ruth violou princípios que regem a guarda compartilhada, foi negligente nos cuidados médicos da criança e passou a tomar decisões unilaterais na criação de Leo.

Uma das testemunhas ouvidas na audiência foi David Fabricio, atual marido de Ruth, que confirmou a existência de um péssimo clima entre sua esposa e o pai de Leo.

Restou demonstrado que a avó materna, ora ré, co-guardiã legal, vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor, desfigurando em partes o regime de guarda compartilhada e convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação. Fato confirmado quando seu marido, David, relatou que a relação entre autor e ré é muito ruim, não havendo diálogo.

Magistrado na decisão sobre a guarda

A defesa de Murilo anexou áudios das babás que prestam assistência a seu filho, que é portador de diabetes. Segundo o documento, as mensagens continham ordens expressas de Ruth para que elas não prestassem informações ao cantor sobre o real estado de saúde do menino, além de esconder quando o menor estava doente e fazendo uso de medicações controladas, como antibióticos.

Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna, frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente. Tais condutas evidenciam quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada.

A decisão judicial interpretou que Ruth escondeu informações sobre o estado de saúde de Leo em uma tentativa de "sabotagem" a Murilo em seu direito como pai. Além disso, foi pontuado que a mãe de Marília Mendonça fazia Leo acreditar que Murilo Huff não era um pai competente, o que foi avaliado pela Justiça como uma ação de alienação parental.

A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante, são práticas que configuram atos de alienação parental, com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança.

Após avaliar as provas apresentadas por Murilo, a Justiça entendeu que Ruth atuava de "maneira prejudicial ao bem-estar físico e psicológico de Leo". Um dos motivo para a alteração da guarda, segundo o juiz, é porque "o poder familiar pertence ao pai, conforme o Código Civil", além de o atual formato ser "prejudicial ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor."

A decisão apontou ainda que "a ruptura da confiança entre os guardiões, a conduta, a princípio, prejudicial da avó materna (negligência médica e à utilização indevida da criança para fins próprios), constituem circunstâncias que violam frontalmente os princípios do direito da criança e do adolescente", avaliou o juiz.

VISITAS QUINZENAIS

Na decisão, protocolada em 30 de junho de 2025, o juiz determinou a mudança no regime da guarda de Leo, passando de compartilhada para unilateral, e também a alteração no endereço fixo da criança, que deixará de ser a casa da avó materna e passará a ser a residência de Murilo Huff.

Contudo, foi considerada a necessidade de não eliminar o contato de Ruth com o neto, e ela terá o direito a contatos quinzenais com Leo. De acordo com a decisão, a mãe de Marília Mendonça deverá buscar o menino na casa de Murilo às 18h de sexta-feira, e devolvê-lo no mesmo local às 18h de domingo, sempre alternando os finais de semana.

Além disso, feriados nacionais e religiosos deverão ser adotados em alternância, de modo que cada parte usufrua de metade dos feriados prolongados e datas comemorativas. Nas férias escolares de Leo em julho ou no recesso de fim de ano, Murilo e Ruth deverão se dividir, cada um ficando com uma quinzena do período.

Assim, assegura-se à avó materna e seu marido o direito à convivência direta, regular e desimpedida com o neto, sem imposição de supervisão ou mediação, por se tratar de vínculo afetivo legítimo, estrutural à vida emocional do menor e cujos benefícios superam os receios e conflitos havidos no campo da autoridade parental.

Trecho da decisão judicial

Defesa de Ruth

Procurados pela reportagem, os advogados de Ruth afirmaram, em nota, que a decisão pela guarda de Léo foi proferida em caráter de tutela por um juiz que não é o titular da Vara da Infância, sem a devida instrução probatória ampla e contraditória, afastando o direito de defesa pleno da avó materna, que até então exercia, legal e judicialmente, a guarda compartilhada do menor.

Ainda de acordo com os representantes da mãe de Marília Mendonça, a decisão contraria frontalmente o parecer do Ministério Público que manifestou de forma contrária à concessão da tutela de urgência requerida pelo genitor, demonstrando a fragilidade dos fundamentos apresentados pelo juízo.

Trata-se de decisão teratológica, pois inverte o lar referencial da criança sem base sólida, contradizendo laços familiares consolidados e desconsiderando o histórico de convivência, carinho e zelo da avó, figura fundamental na vida do menor desde o falecimento precoce de sua mãe.

Defesa de Ruth, em nota

Advogados de Ruth afirmam que ela sempre prestou os cuidados necessários à saúde de Léo e que ela "exercerá seu direito de defesa a partir da intimação, onde somente nesse momento é que lhe será oportunizado apresentar as provas que contradizem as alegações iniciais, inclusive demonstrando o seu papel insubstituível no cuidado, na saúde e na estabilidade emocional do neto."

O vínculo entre avó e neto é afetivo, real e necessário, e será protegido com firmeza e respeito às leis. A exposição que o autor vem fazendo do processo demonstra que a sua preocupação não é e nunca foi com o bem-estar da criança, mas, sim, transformar o caso numa situação circense e obter a almejada atenção da mídia, tal qual ocorreu no falecimento da Marília.

Defesa de Ruth, em nota

Os advogados também afirmaram que Ruth não se pronunciará sobre a decisão atual, e que têm provas "que vão mudar totalmente o curso dessa ação". "Não se deixem enganar com o silêncio da avó, ele existe para proteger um bem maior, que é a vida do Léo. Ela tem se mantido firme aos ataques injustos que vem sofrendo e assim ficará até o final."