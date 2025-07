Michael Madsen, ator de 'Kill Bill', morre aos 67 anos

Michael Madsen, ator conhecido pelos papéis em "Kill Bill" (2003) e "Cães de Aluguel" (1992), morreu aos 67 anos. A informação é do TMZ.

A polícia foi acionada e o ator foi encontrado inconsciente em casa, na manhã de hoje, em Malibu, nos EUA. Ele sofreu uma parada cardíaca, segundo o The Hollywood Reporter.

Representantes de Madsen ressaltaram que o artista estava envolvido com filmes independentes nos últimos anos, e que estava "ansioso por este capítulo" em sua vida. "Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado 'Lágrimas por meu pai: pensamentos e poemas fora da lei' (tradução livre)", disseram em nota enviada ao TMZ.

Ele foi casado três vezes e teve seis filhos, incluindo o ator Christian Madsen.

Carreira

A carreira de Madsen começou na década de 1980. Ele fez dezenas de filmes, mas ficou mais conhecido pelas colaborações com Quentin Tarantino, cineasta que inovou ao retratar a violência de forma gráfica.

Michael Madsen começou a carreira na década de 1980 Imagem: Michael Bezjian/Getty Images

Em "Cães de Aluguel", o personagem de Madsen corta a orelha de um policial enquanto dança. "A fama é uma faca de dois gumes. Há muitas bênçãos, mas também muitas coisas pesadas que vêm com ela. Acho que tem muito a ver com os personagens que interpretei. Acho que fui mais crível do que deveria. Acho que as pessoas realmente me temem. Elas me veem e dizem: 'Puta merda, é aquele cara!'", disse ele ao The Hollywood Reporter em 2018.

Mas eu não sou esse cara. Sou apenas um ator. Sou pai, tenho sete filhos. Sou casado, estou casado há 20 anos. Quando não estou fazendo um filme, estou em casa, de pijama, assistindo a The Rifleman na TV, com sorte com meu filho de 12 anos fazendo um cheeseburger para mim. Michael Madsen em 2018

Entre outras produções de sucesso estão "Thelma & Louise" (1991), "Donnie Brasco", (1997), "Free Willy" (1993), "Os Oito Odiados" (2013) e "Era Uma Vez Em... Hollywood" (2019).

Madsen chegou a ser escalado para o papel de John Travolta em "Pulp Fiction" (1995), de Tarantino, mas desistiu para aparecer em "Wyatt Earp". Uma escolha da qual, segundo a NBC, ele se arrependeu.