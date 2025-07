Malu Galli, de 'Vale Tudo', expõe uso de drogas na adolescência: 'Diversão'

Malu Galli, que vive Celina em "Vale Tudo", abriu o coração sobre o uso de drogas na adolescência.

O que aconteceu

Atriz detalhou que experimentou drogas ao lado de amigos na adolescência. "Gosto de experimentar. Por isso sou atriz. Sou aventureira. Mas também sou medrosa, não me atiro em qualquer uma [aventura], nem mesmo na juventude", disse em entrevista À revista Quem.

Me droguei com meu grupo de amigos, sempre em situações cercadas de afeto e alegria. Era por diversão, compartilhamento, e não por vício ou autodestruição. Nada pesado. Tive essa sorte. E, na medida em que a vida andou, os interesses naturalmente foram mudando. Malu Galli

Aos 53, atriz ainda falou sobre como lida com a maturidade. "Lido bem, na medida do possível, porque é complexo. É um exercício constante de aceitação, de amadurecimento emocional. Ainda mais para uma atriz, em um país machista e etarista como o Brasil. Campeão em cirurgias plásticas. Campeão em consumo de redes sociais. Tudo muito tóxico. Haja cabeça no lugar. O lado bom de envelhecer, que é ter experiência, sabedoria, lidar melhor com o mundo, com as pessoas e o tempo, nada disso é difundido".

"Vale Tudo"

Malu dá vida a Celina em "Vale Tudo", irmã da vilã Odete Roitman (Debora Bloch). Em entrevista a Splash, ela já falou sobre a personagem ser uma "sobrevivente" de Odete Roitman. "Ela [Celina] tenta levantar o astral, viver com alegria e amor, é uma pessoa muito positiva, mas também sofre essas influências tóxicas da irmã. No fundo, ela também é uma sobrevivente da Odete Roitman, só que ela sobrevive de uma forma muito positiva. É uma personagem muito bonita"