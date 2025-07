Lizzo mostra antes e depois de perda de peso e agradece ajuda de brasileira

Lizzo, 37, mostrou pela primeira vez o antes e depois do processo de perda de peso a que se submeteu ao longo do último ano.

O que aconteceu

A rapper agradeceu o apoio da cosmetóloga brasileira Flavia Lanini, 47, que lhe brindou acompanhamento profissional nessa jornada. "Este é um post de apreciação para Flavia Lanini. A foto da esquerda é da minha primeira drenagem linfática com a Flavia, e a da direita é a mais recente. Diante de todas essas revistas e blogs que querem tanto que eu esteja usando Ozempic, aqui vai a verdade!", disparou, em galeria de fotos publicada no Instagram.

Lizzo explicou que seu emagrecimento é resultado de muito esforço e dedicação. "Eu me esforço muito treino três vezes por semana, faço sauna e cardio todos os dias, voltei a consumir proteína animal, contratei uma chef que me ajuda com a preparação das refeições e acompanha tudo o que eu como em déficit calórico, cortei o Starbucks cheio de açúcar, refrigerantes com gordura total e batata chips... Também faço tratamentos corporais holísticos, massagem modeladora e drenagem linfática. Estou muito feliz e orgulhosa do que conquistei, e ninguém pode tirar isso de mim."

A própria Flavia também publicou, há algum tempo, uma homenagem à cliente famosa. "Sou muito grata por estarmos juntas há um ano. Foi um privilégio testemunhar todas as lindas mudanças em sua jornada. É uma honra fazer parte de algo tão especial! Obrigada por acreditar no meu trabalho, obrigada pela sua gentileza e pelo nosso tempo juntas. Te amo muito", escreveu em seu próprio Instagram a profissional, que também já atendeu celebridades do calibre de Jennifer Connelly, 54, e Karol G, 34.