Kenneth Colley, astro de 'Star Wars', morre aos 87 anos

Kenneth Colley, que estrelou a trilogia original de "Star Wars", morreu aos 87 anos.

O que aconteceu

Intérprete de um dos almirantes de Darth Vader morreu em sua casa em Kent, Inglaterra, no dia 30 de junho. A informação foi confirmada hoje à revista People por seu agente, Julian Owen.

Ator morreu após contrair covid-19 e desenvolver uma pneumonia. "Foi um dos nossos melhores atores de personagens, com uma carreira de 60 anos. Trabalhou continuamente no teatro, no cinema e na televisão. Faleceu em paz com amigos ao seu lado", disse o agente em um comunicado.

De acordo com ele, o artista foi hospitalizado depois de machucar o braço em uma queda. Na sequência, ele contraiu covid-19 e seu quadro evoluiu para uma pneumonia.

Além de "Star Wars", teve destaque em outros papéis. Kenneth Colley interpretou Jesus em "A Vida de Brian" (1979) e Colonel Kontarsky em "Firefox" (1982), de Clint Eastwood.