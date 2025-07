John Cena e Idris Elba são líderes políticos em versão 'fortões'

"G20" fez sucesso recente no streaming trazendo Viola Davis como a presidente dos Estados Unidos que, diante de invasão terrorista a uma reunião de líderes mundiais, pega em armas para enfrentar a situação.

Um argumento semelhante aparece em "Chefes de Estado", mas o filme é uma comédia que traz dois atores que são fisicamente mais talhados para encarar cenas de ação. John Cena é um astro da luta livre americana que está construindo uma carreira interessante, acertando nas escolhas. Já Idris Elba é um ator com muito mais recursos dramáticos, mas é fortão o suficiente para entrar na pancadaria.

Cena é o presidente americano, um tipo carismático, e Elba faz o papel do primeiro-ministro britânico, com perfil sério. Com visões diferentes do mundo, eles travam uma batalha midiática nas redes. Quando colocados lado a lado, são surpreendidos pelo ataque de pessoas interessadas em matar os dois. Começa então uma comédia de perseguição que cumpre a missão de fazer rir.

"Chefes de Estado", 2025

Direção Ilya Naishhuller

Elenco Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas

Classificação 14 anos

Onde Prime Video (Trailer)

"Uma Família Normal" não tem nada de normal

Nesse drama sul-coreano, dois irmãos e suas mulheres precisam discutir o que fazer quando seus filhos adolescentes cometem um crime brutal. Com certeza, no Ocidente, a conversa seria mais passional. Aparentemente, a busca pela compreensão do que aconteceu é mais importante do que a determinação de punições, mas a história vai abrindo brechas para mostrar que não é bem assim. São muitos segredos revelados num filme contundente. "Uma Família Normal", 2023 | Direção - Hur Jin-ho | Elenco - Sul Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hee-ae | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video

Drama francês escancara as ironias do amor

Mais uma vez os franceses fazendo o que melhor sabem fazer: dramatizar a atração e as ironias do amor. Na trama de tragicomédia, uma jovem tenta convencer o pai de que seu namorado é um cara bacana, sem saber que o rapaz não gosta dela e quer empurrá-la para um amigo. O que poderia ser banal fica incrível, principalmente com um elenco de astros da primeira prateleira na França: o veterano Vincent Lindon, o galã Louis Garrel e, roubando a cena, a ex-Bond girl Léa Seydoux. "O Segundo Ato", 2024 | Direção - Quentin Dupieux | Elenco - Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon | Classificação - 16 anos | Onde - Mubi

PRATA DA CASA

UOL estreia mininovela com personagem carismática

Quem acompanha de perto a produção audiovisual sul-coreana, e tem muita gente que faz isso, já está familiarizado com as mininovelas. São historinhas rápidas, boas para ver no celular, em capítulos muito breves. Por isso, precisam atrair a atenção logo nos primeiros segundos de imagens rolando na telinha.

Esse formato de extremo sucesso na Coreia do Sul e nos Estados Unidos ganha agora uma alma brasileira. Estreou no UOL Flash "Além do Toque", novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal.

Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim.

"Além do Toque", 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash (clique aqui)

FIQUE DE OLHO

A minissérie chegou em duas levas de três episódios. E vem mais por aí. A aposta da Marvel tem potencial, juntando num único produto de streaming um pouco de Homem de Ferro e um pouco de Wakanda. Riri Williams, uma gênia científica do país do Pantera Negra, constrói uma armadura que pode rivalizar com as invenções de Tony Stark. Em comparação com algumas séries Marvel, essa vai bem nos enredos, e Dominique Thorne entrega tudo como a heroína. "Coração de Ferro", 2025 | Criação - Chinka Hodge | Elenco - Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+

PARA MARATONAR

Uma boa novela pode se passar em qualquer cenário. Basta ter personagens atraentes e um enredo que segure a onda. No caso de "O Píer", que fãs brasileiros parecem gostar mais de chamar pelo título original, "The Waterfront", é um novelão sem freio focado no império pesqueiro erguido por uma família onde ninguém é flor que se cheire. E o cheiro aqui é de peixe, num ambiente rude em que as peripécias dos Buckleys surpreendem bastante. "O Píer", 2025 | Criação - Kevin Williamson | Elenco - Maria Bello, Holt McCallany, Melissa Benoist, Jake Weary | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Caminhos Cruzados"?

Dirigido por Martin Scorsese em 1973, "Caminhos Cruzados", é um marco incontornável de uma geração que criou realmente filmes de autor, integrada por nomes como Francis Ford Coppola, Brian De Palma e Peter Bogdanovich. E é também um retrato visceral da juventude ítalo-americana em Nova York.

O filme segue Charlie (Harvey Keitel), um jovem dividido entre a fé católica, a lealdade à máfia local e a amizade com o imprevisível Johnny Boy (Robert De Niro, em performance explosiva). Com orçamento modesto, Scorsese usa câmera nervosa e uma montagem que transmite a urgência do caos urbano.

O filme antecipa temas que acompanhariam Scorsese por toda a carreira, com histórias de inconformismo, culpa e redenção. E também atores que seriam parceiros por décadas, como De Niro, que aparece aqui no primeiro dos 11 longas nos quais trabalhou dirigido por Scorsese.

"Caminhos Cruzados", 1973

Direção Martin Scorsese

Elenco Harvey Keitel, Robert De Niro, David Proval

Classificação 16 anos

Onde Max (Trailer)

Saiu em Splash...

Novo "Jurassic World" prova que essa era precisa acabar

O novo 'Jurassic World' parte do princípio de que as pessoas se cansaram de dinossauros. O que era deslumbre emocional décadas antes, quando o milagre da clonagem trouxe os animais de volta, resume-se agora a um punhado de criaturas velhas e doentes espalhadas pelo mundo, causando pena e atrapalhando o trânsito. Não existe aqui a fagulha do encantamento do original. Também encontram-se ausentes qualquer senso de aventura ou sugestão de suspense.

CineOP: humor feminino demorou pra ser reconhecido

A 20ª Mostra de Cinema do Ouro Preto homenageou Marisa Orth, 61, por sua importância no humor do cinema nacional. Segundo Raquel Hallak, coordenadora do festival, por causa da carreira ímpar da atriz, mas também por seu humor transgressor, que vai além do óbvio. "As mulheres não são reconhecidas, em geral, como humoristas. Elas têm uma vontade reprimida, por muito tempo, de fazer humor e não tinham espaço. Era só a Escolinha do Professor Raimundo...", avalia Flavia Guerra

Karla Sofía Gascón: "Não sou a pior ameaça do mundo"

Karla Sofía Gascón falou pela primeira vez após não ser convidada a fazer parte dos votantes do Oscar, rompendo uma tradição da Academia. A atriz de "Emília Perez" fez uma postagem no Instagram e começou comentando a decisão. "Sempre grata à Academia e respeitosa com as decisões que ela toma", disse ela, que também comentou as crítica: 'Ninguém ainda provou legalmente que eu sou a ameaça mais terrível do mundo que deve ser destruída a todo custo. Parem com essa loucura'.