'Vou sentir falta do rapaz que ele foi antes da lenda', diz irmã de Madsen

Virginia Madsen lamentou a morte de seu irmão, o astro Michael Madsen, aos 67 anos.

O que aconteceu

A atriz de "Sideways" se manifestou sobre a perda em um comunicado. "Meu irmão Michael deixou o palco. Ele era o trovão e o veludo. Malandragem envolta em ternura. Um poeta disfarçado de um fora da lei", disse ela na nota divulgada nas redes sociais.

Virginia lembrou o lado familiar de Michael, longe do mito do cinema. "Ele era um pai, um filho, um irmão — entalhado na contradição, temperado pelo amor que deixou sua marca", continuou.

Não estamos de luto por uma figura pública, não estamos de luto por um mito, mas sim por uma figura de carne e osso e coração feroz. Virginia Madsen

No texto, a artista ainda refletiu sobre a ausência do irmão. "Vou sentir falta das nossas piadas internas, do riso repentino, do som dele. Vou sentir falta do rapaz que ele foi antes da lenda; vou sentir falta do meu irmãozão", apontou.

A família agradeceu pelas mensagens de carinho e disse que fará uma celebração da vida de Madsen. "Por agora, continuaremos próximos e deixaremos que o silêncio diga o que palavras não podem dizer", encerrou Virginia.

Michael Madsen morreu hoje aos 67 anos. A polícia foi acionada e o encontrou inconsciente em casa, em Malibu, nos Estados Unidos. Ele sofreu uma parada cardíaca, segundo o The Hollywood Reporter.

O astro de "Kill Bill" (2003) e "Cães de Aluguel" (1992) estava envolvido com filmes independentes nos últimos anos e "ansioso por este capítulo" em sua vida. "Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado 'Lágrimas por meu pai: pensamentos e poemas fora da lei' (tradução livre)", disseram representantes do artista em nota ao TMZ.