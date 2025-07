'Empolgado para tocar de novo': Roy Khan traz show de clássico do Kamelot

Duas décadas atrás, uma das maiores bandas do power metal mundial lançou um disco divisor de águas, essencial para redefinir o gênero. Este marco permanece entre os melhores álbuns conceituais já criados, revitalizando um estilo dado como morto nos anos 1990.

Esse disco poderia ser "Temple of Shadows", do Angra, que comemorou 20 anos em 2024. Mas também poderia ser "The Black Halo", do Kamelot, celebrando duas décadas agora em 2025, e ambos serão homenageados em um evento especial no Brasil, neste sábado (5).

O que ele disse

Roy Khan, ex-vocalista do Kamelot, voltou a cantar músicas da banda pela primeira vez em anos no show de Edu Falaschi em 2024. "Foi uma experiência incrível, e já naquele momento pensamos em expandir essa ideia para algo maior", revela Khan.

Desde que deixou o Kamelot em 2011, Khan admite que "The Black Halo" foi um ponto de virada em sua trajetória musical. Ele vê o álbum como padrão de qualidade a ser seguido, sempre com cuidado para manter a criatividade em constante evolução.

Baseado no livro "Fausto" de Goethe, "The Black Halo" continua a história de "Epica" (2003), narrando a jornada do artista Ariel. Com um grande orçamento, o projeto trouxe colaborações de Simone Simons (Epica) e Shagrath (Dimmu Borgir), elevando o impacto do disco.

Entretanto, nem todas as lembranças são doces, já que Khan enfrentou problemas de saúde durante a produção. Confinado na Noruega por motivos médicos, ele comandou a pré-produção sob constante supervisão hospitalar.

O show em São Paulo será uma celebração compacta, entre 40 a 45 minutos de apresentação. Khan será acompanhado pela banda brasileira Maestrick, com quem já colaborou na música "Lunar Vortex", gravada em seu último álbum.

Ambos os vocalistas, Khan e Falaschi, terão orquestras enriquecendo suas performances. "Será interessante ver como o metal e a música clássica podem se integrar de forma mais intensa", comenta Khan, sobre a possibilidade de novas camadas sonoras.

Roy Khan e Edu Falaschi voltam a se apresentar juntos em São Paulo Imagem: Divulgação

Apesar das adaptações necessárias para sua voz ao longo dos anos, Khan está animado para revisitar essas músicas. "A voz muda com o tempo, e isso é natural. Mas estou empolgado para tocar essas canções novamente", enfatiza o cantor.

Embora não existam planos para uma turnê de "The Black Halo", Khan está aberto a novas oportunidades. Ele confessa seu amor por esse repertório, especialmente por sua importância na sua carreira e vida pessoal.

Além disso, Roy Khan demonstra interesse em diversificar sua carreira com projetos futuros. Além de liderar o Conception, banda com novo disco previsto para 2027, ele planeja lançar um single solo em 2025, focado em guitarra.

E ainda, o Kamelot, com Tommy Karevik nos vocais, também estará no Brasil como atração do Bangers Open Air. Sobre a possibilidade de reencontro com seus ex-companheiros, Khan mantém otimismo: "Nas nossas cabeças, sim, seria um grande projeto".

Quem sabe a notícia de uma reunião esteja mais próxima do que imaginamos?

Edu Falaschi: Temple of Shadows in Concert + Roy Khan: Black Halo 20th Anniversary

Quando: 5 de julho de 2025

Onde: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281)

Abertura: Auro Control e Noturnall

Ingressos à venda no site da Ticketmaster.