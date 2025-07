Eliana terá novo programa aos finais de semana na Globo

Eliana, 52, terá um novo programa aos finais de semana na Globo.

O que aconteceu

Um novo programa para Eliana está em desenvolvimento na Globo. "Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", diz o comunicado da Globo através do Gshow.

A confirmação do novo programa vem logo após a comemoração de um ano de Eliana na emissora. "Hoje faz um ano que anunciei minha chegada à Globo. Um ano de frio na barriga, movimento, reaprendizado e, acima de tudo, escolhas", escreveu ela no Instagram.

Desde então, Eliana tem apresentado apenas programas por temporada. Nesses doze meses, ela apresentou o quadro Aqui em Casa, no Fantástico, a nova temporada do The Masked Singer, e atrações do canal GNT, como Casa de Verão e Saia Justa.

Os fãs comemoraram o novo programa de Eliana. "Nós, fãs da Eliana, estamos felizes para caramba com essa notícia! Vem aí!", escrever uma seguidora no Instagram.