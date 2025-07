Eduardo Costa posa em cavalo e rende comparações: 'A cara da Xuxa'

Eduardo Costa, 46, mostrou o novo visual e chamou a atenção dos seguidores.

O que aconteceu

Cantor sertanejo posou em um cavalo. Ele compartilhou a foto ontem em seu perfil no Instagram.

Artista apareceu com parte da camisa aberta e de chapéu de cowboy. "A maior dificuldade é escolher qual música do DVD colocar com essa foto. Dessa vez, fui na 'Rastro da Lua Cheia', do grande Almir Sater. "Lembrando, o DVD completo você encontra em todas as plataformas de áudio e vídeo", alertou.

O registro de Eduardo Costa rendeu comparações. "Esse cara está parecendo aqueles lobisomens dos anos 80", indicou um. "Está a cara da Xuxa", declarou outro. "Está ficando com a mesma cara do Marco Feliciano, o cirurgião já é o mesmo", comparou um terceiro.