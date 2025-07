Dois atores mirins de 'História de Amor' trocaram fama pela mesma carreira

Intérpretes de Ritinha e Luizinho em "História de Amor" (Globo), Ingrid Fridman e André Ricardo largaram a TV ainda jovens. Curiosamente, os dois trocaram a fama pela mesma carreira. Veja a seguir qual foi a profissão escolhida pelos ex-atores mirins e como eles estão hoje.

Ingrid Fridman (Ritinha)

Ingrid Fridman ficou conhecida ao viver Ritinha em "História de Amor", novela de sucesso da Globo. Na trama, que está sendo reprisada nas tarde da Globo, ela era filha de Marta (Bia Nunes) e Xavier (Ricardo Petráglia).

Além desse papel, Ingrid atuou em "Quatro por Quatro" (1994) e "Xica da Silva" (1996). Também participou da Escolinha do Professor Raimundo e de um especial da Globo ao lado de Renato Aragão.

Fiquei na TV até os meus 12,13 anos, até que meus contratos acabaram e eu quis tirar umas férias, dar um tempo daquele ritmo intenso. Foi aí que eu decidi me afastar de vez. Ingrid Fridman, ao jornal Extra, em 2015

Nuno Leal Maia e Ingrid Fridman em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Hoje, aos 38 anos, trabalha como advogada em uma empresa multinacional. "Não sinto falta da TV. Nunca tive essa depressão pós-Rede Globo que muitos tiveram. Cheguei a fazer faculdade de jornalismo, pensando em trabalhar como repórter de TV, mas me encontrei mesmo foi no direito. Sou muito feliz e realizada como advogada", pontuou ao Extra.

Discreta, ela prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. É casada, tem uma filha e mantém seu Instagram fechado.

Ex-atriz Ingrid Fridman com a filha; ao lado, ela no trabalho Imagem: Divulgação

André Ricardo (Luizinho)

André Ricardo fez Luizinho em "História de Amor", o filho de Assunção (Nuno Leal Maia) e irmão de Joyce (Carla Marins). Antes e depois desse trabalho, na Globo, fez ainda Você Decide, "Memorial de Maria Moura" (1994) e "Chiquinha Gonzaga" (1999).

Eu era fissurado no Nuno [Leal Maia], uma pessoa incrível comigo. Eu olhava para ela [Regina Duarte] e parecia que eu estava vendo um ET. Na época, ela estava no auge. Ela era incrível, uma atriz incrível e uma pessoa maravilhosa. André Ricardo, ator, ao portal Purepeople

André Ricardo com Nuno Leal Maia e Cláudia Mauro em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Seu último trabalho na TV foi em "Metamorphoses" (2004), na Record. No currículo, André também tem comerciais, trabalhos com dublagem e nos cinemas. Para ele, o filme que mais gostou de fazer foi "Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão", protagonizado por Antônio Fagundes e Marcos Palmeira.

Assim como Ingrid Fridman, André Ricardo se formou em direito e focou a área trabalhista. "Eu sempre tive medo de não ter uma profissão. Eu queria que [a carreira artística] desse certo, mas não deu, então, fui tentar outra coisa", disse ele ao Purepeople, que entrou para a faculdade aos 17 anos.

André Ricardo em foto recente e, ao lado, com esposa e filho Imagem: Reprodução/Redes sociais

No último mês, o advogado revelou que tomou outra decisão em relação à vida profissional. Apesar da formação em direito, André migrou para a área de e-commerce, especializando-se em fidelização de clientes, após ser indicado por um amigo de infância que reconheceu seu talento para o setor.