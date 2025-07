Com MC Guimê, Record abre brecha pra começar reality com clima pesado

Os boatos sobre o elenco da edição de 2025 de "A Fazenda" já começaram, e um dos nomes apontados é o de MC Guimê. O funkeiro, que participou do BBB 23, foi expulso do programa acusado de importunação sexual. Bárbara Saryne e Dantinhas debatem um possível retorno do cantor aos realities durante o Central Splash.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o nome de Guimê já está confirmado na nova edição da Fazenda. A equipe do cantor revelou que ele tem interesse em entrar em um reality, mas não neste ano, visto que sua noiva, Fernanda Stroschein, está grávida. A previsão é que a primeira filha do casal venha ao mundo no fim de 2025.

Para Saryne, existe a dúvida se é interessante investir no nome de Guimê justamente pela forma que ele saiu do BBB —apesar dele ter sido um bom jogador. "Mas a gente precisa lembrar que é um reality da Record", diz Dantinhas. O comentarista do UOL afirma que muitos homens acabam usando os programas da emissora para tentar limpar suas próprias imagens.

Eu não sei se é uma boa ideia, mas como a gente está lidando com um reality da Record, a gente já está acostumado a ter participantes que entrar lá para tentar limpar sua imagem

Dantinhas



Ele tinha um perfil de ser um jogador, o que seria bacana para o jogo, mas ao mesmo tempo traz uma discussão para o programa (…) A própria Record abre brecha para que o programa já comece com clima pesado

Bárbara Saryne



