Primeiras temporadas de 'Chaves' e 'Chapolin' chegam ao streaming em julho

As primeiras temporadas das séries "Chapolin Colorado" e "Chaves" chegam ao Prime Video nos dias 21 e 28 de julho, respectivamente.

O que aconteceu

Programas foram adquiridos pela Amazon em junho. A plataforma comprou os direitos de exibição das atrações em toda a América Latina, com exceção do México.

Outras temporadas chegam mais tarde. Os mais de 500 episódios serão incorporados gradualmente até o fim do segundo semestre de 2025.

Títulos continuam no SBT. A emissora, casa histórica de Chaves e Chapolin na TV brasileira, afirmou que essa mudança não afetará a exibição das séries em sua grade.

Chaves e Chapolin continuarão na grade de programação, pois a emissora tem os direitos exclusivos de exibição em televisão aberta. Além disso, o aplicativo +SBT tem o direito de exibir alguns episódios dos seriados. SBT

Séries ficaram fora da grade de programação da emissora há alguns anos. Em agosto de 2020, foi anunciado que Chaves e Chapolin seriam retirados da programação do SBT. Naquele ano, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal. A série já havia saído do ar outra vez e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003.

Segundo um comunicado divulgado na época, houve uma notificação por parte da Televisa. A rede mexicana teria dito que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias". Na ocasião, o SBT disse lamentar a decisão e informou que a renovação do contrato de exibição havia sido confirmada "verbalmente".

* Com informações da Agência Estado.