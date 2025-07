Cantora que viralizou no TikTok, Connie Francis é internada nos EUA

Cantora que viralizou no TikTok com "Pretty Little Baby", Connie Francis, 87, foi hospitalizada.

O que aconteceu

Artista precisou ser internada na Flórida. A informação foi confirmada e divulgada pelo TMZ.

Dona do hit viral do TikTok está na UTI. De acordo com o site, o motivo da hospitalização não foi esclarecido pelos familiares.

Connie Francis teve problemas ortopédicos nos últimos anos, segundo apurou o TMZ. Por causa disso, precisava ser monitorada com frequência por médicos.

Além de "Pretty Little Baby", a cantora tem outros sucessos como "Stupid Cupid" e "Who's Sorry Now". Connie Francis conquistou fama na década de 1950, chegando a ser um dos ícones pop de sua geração.