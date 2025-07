'As Gêmeas e o Magnata' completo: onde assistir à mini novela na íntegra

@reelshortbrasil Nova série brasileira chegando ao ReelShort! Prepare-se para uma história de sacrifícios, mentiras e um casamento que pode mudar tudo? Desesperada para salvar a mãe, Cíntia aceita o plano arriscado de Nicole: se passar por ela e entregar sua virgindade ao milionário Carlos Klein. Mas, quando Nicole adoece, Cíntia é obrigada a assumir seu lugar mais uma vez? desta vez, no altar! As Gêmeas e o Magnata estreia neste sábado, 21 de junho, no app ReelShort — com todos os episódios disponíveis em português! ? A contagem regressiva começou? você está pronto? #AsGemeasEMagnata #ReelShortBrasil #SériesViciantes #DramaBrasileiro #Estreia #SériesCurtas #sérievertical #ParaVocê ? som original - ReelShort Brasil