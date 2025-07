Aline Campos mostra como ficou sua perna após remover tatuagem

Aline Campos, 37, removeu uma tatuagem da sua coxa e mostrou o resultado.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a influenciadora posou em frente ao espelho para mostrar como está sua perna. "Tinha uma tatuagem gigante. Era grande e feia. A pele tá perfeita, se você olhar detalhadamente, tem uns pontinhos que eu poderia ter tirado mais, mas no geral, você não vê praticamente nada. Tô muito feliz com essa remoção".

Aline ressaltou que é um processo que exige paciência e cuidado. "O principal segredo é o tempo que a gente dá entre uma sessão e outra e o cuidado que a gente tem no pós. Acho que o principal é ter paciência no processo".