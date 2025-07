'Além do Toque fala do prazer a partir da ótica da mulher', define diretora

A diretora Camila Carneiro, responsável por "Além do Toque", nova mininovela erótica do UOL, conversou com Bárbara Saryne e Dantinhas, do Central Splash, sobre os desafios em abordar o prazer feminino na produção.

Feita para o celular e com 21 episódios curtos, filmados na vertical, a série é focada no público feminino e toda a criação foi assinada por mulheres. Ela é baseada no livro homônimo de Mari Sales e fala sobre uma mulher de 26 anos, ainda virgem, que precisa ser massagista por um dia.

É um assunto tão tabu, mas que é tão importante e que a gente fala tão pouco, sobre a descoberta do próprio prazer. Esse foi um cuidado que a gente teve. Como a gente fala do lugar do prazer a partir da ótica da mulher, que ainda é uma discussão muito nova.

Quando a gente fala sobre sexualidade a gente ainda batalha muito para falar a partir da ótica da mulher, independente do campo que a gente tá. Acho que esse projeto me interessei muito por isso.

Camila Carneiro, diretora de Além do Prazer

Camila conta que esse formato mais dinâmico, disponível dentro do UOL Flash, também foi pensado em conseguir atender a rotina muitas vezes exaustiva que muitas mulheres têm. "Vai possibilitar que mais mulheres acessem, eu acho que é ótimo. A gente só tem a ganhar".

A protagonista Fran é interpretada por Gabriella Potye, que também trabalhou como roteirista. Ela acredita que a produção pode ajudar outras mulheres a se identificarem com a descoberta da própria sexualidade que a sua personagem passa.

"É todo um caminho para a gente passar essa mensagem de entender o prazer feminino mesmo".

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Assista à íntegra do Central Splash: