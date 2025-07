Wolf Maya sobre sexualidade: 'Sou mais homoafetivo do que homossexual'

Wolf Maya, 71, é bissexual, e se considera mais homoafetivo do que homossexual, ou seja, nas relações com homens, sente mais afeto do que atração sexual.

Sou mais homoafetivo do que homossexual, já cheguei a essa conclusão muito tempo atrás. Wolf Maya em entrevista à Coluna GENTE, da Veja

O ex-diretor da Globo disse ser "bem resolvido" com sua sexualidade há muito tempo. "Sem dúvida, acho que o ser humano naturalmente é bissexual. Mas declarar isso significa assinar um termo de sexualidade particular. A minha sexualidade não interessa, convivo muito bem com ela. Sou feliz", disse.

Gostar de homem sem preconceito porque é homem. Ou gostar de mulher sem preconceito porque é mulher. A libido é que me pega. Não tenho uma libido desenvolvida de sensualidade, de tesão, não conseguiria fazer um homem feliz, casar com um homem. Não vou me integrar, porque me conheço e sei, mas não vou julgar isso nunca. Nem a mim mesmo me interessa julgar. Wolf Maya

Ele também revelou que queria ter tido mais filhos, e que algumas gestações de suas parceiras foram interrompidas. "Podia ter quatro ou cinco [filhos] é que na época que comecei as minhas relações, eu era muito sem esperança para as meninas, minhas mulheres, para os meus amores, e aí tiraram os filhos. Já tirei uns 3 filhos que poderiam estar aí vivos e adoraria que tivessem. Mas tenho duas [filhas] maravilhosas e um de criação, maravilhoso também".

Maya ainda negou boatos de que fazia "teste do sofá" na televisão. "Isso é uma imaginação. Acho que fui lesado (risos). Porque tenho fama de lançar tanta gente nova e não me lembro de ninguém que tenha lançado por causa de um sofá".