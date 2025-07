Personagem querido retorna mais experiente e maduro em 'Êta Mundo Melhor'

No capítulo de amanhã, da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo), uma das figuras mais queridas do Dancing está de volta: Vermelho (Gabriel Canella). Splash traz com exclusividade a primeira foto do retorno do personagem de "Êta Mundo Bom", novela de 2016.

O que vai acontecer

Na nova trama, Vermelho continua ligado ao Dancing, mas agora com uma presença mais forte e influente. "Ele tem muitas outras atribuições que lhe conferiram um maior número de funções e muito mais autoridade", conta Canella.

O personagem é o antigo bartender do Dancing, mas trabalha também na portaria. "Ele vive momentos de confronto, mas também situações que exigem grande diplomacia."

Agora, ele volta mais confiante, mais experiente e ainda mais próximo de Tamires (Monique Alfradique), a nova dona do local, com quem divide as responsabilidades no espaço. "Ele é uma espécie de faz-tudo do Dancing", adianta o ator.

Tamires (Monique Alfradique) é a nova dona do Dancing em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Presente no Dancing, que é um dos locais principais da história, o personagem acaba se tornando um elo entre várias tramas, abrindo espaço para explorar nuances emocionais e comportamentais mais complexas. "Estou focado como ator na construção dessa diversidade de emoções", afirma o ator.

Canella diz que tanto ele quanto Vermelho retornam mais maduros. "Agora estou mais maduro. E isso de alguma maneira também reflete na vivência e trajetória do personagem."

Gabriel se dedicou à carreira de ator nas últimas décadas, com foco em cinema e teatro, mas também ampliou sua formação acadêmica. "Me formei em Direito e agora estou terminando Psicologia, o que também me ajuda muito como ator."

Além disso, ele integra o StudioCasa, grupo de estudos que pesquisa métodos de atuação do mundo todo e promove intercâmbios com artistas internacionais. Sua atuação no cinema também lhe rendeu prêmios internacionais, como Tagore International Film Festival, Actors Screen Awards, Ubud international film, Global Monthly online film competition, entre outros, pela atuação no longa-metragem "Bergamota", com direção de Hsu Chien.

Um dos momentos mais especiais desse retorno foi o reencontro com o elenco original. "Somos quase como uma família que se reencontrou após uma década", diz, emocionado. "É muito prazeroso relembrar antigas histórias e trabalhar com os novos colegas que se juntaram ao elenco."

Para Canella, contracenar novamente com nomes como Eriberto Leão, Sergio Guizé, Ary Fontoura e Elizabeth Savala é uma verdadeira aula. "Aprendo muito observando e contracenando com eles. Principalmente porque alguns fazem parte da história da televisão."

Luciana Fernandes, Gabriel Canella, Monique Alfradique e Mariana Bridi no workshop de 'Êta Mundo Melhor Imagem: Fábio Rocha/Globo

