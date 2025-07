Filha de Gugu relembra dificuldade ao se mudar para os EUA: 'Chorei muito'

Sofia Liberato, 21, uma das filhas de Gugu Liberato, fez uma publicação nas redes sociais refletindo sobre os 10 anos que se passaram desde que se mudou para os Estados Unidos.

O que aconteceu

Sofia se mudou para os Estados Unidos em 2015, com os pais, Gugu e Rose Miriam, e os irmãos, João Augustoo Liberato e Marina Liberato, sua irmã gêmea. "Hoje, 2 de julho, completamos 10 anos desde que eu e minha família começamos uma nova vida nos Estados Unidos. Uma década de histórias, desafios e muito aprendizado", escreveu na legenda.

A jovem desabafou sobre as dificuldades que enfrentou por não entender o idioma. "Eu tinha apenas 11 anos, e lembro até hoje do meu primeiro dia de aula na middle school, no 6º ano. Era um mundo completamente diferente — outra língua, outra cultura, tudo novo. Nunca compartilhei isso por aqui, mas aquele primeiro ano foi bem difícil pra mim".

Ela contou que chorava em casa e na escola, mas se esforçou para ser uma boa aluna. "Passei por muitos desafios na escola, mas sempre tentei dar o meu melhor. Muitas vezes chorei por não entender o idioma, tanto na escola quanto em casa? mas eu nunca desisti. Sempre fui atrás, mesmo tirando notas ruins nos primeiros meses, porque eu queria ser a melhor da classe".

Atualmente, a filha do apresentador está na faculdade, estudando finanças. "Hoje, olho pra trás e agradeço a Deus por cada desafio. Porque sem eles — por menores que sejam — a gente não cresce, não aprende. E hoje, aqui estou: em uma das melhores faculdades da Flórida, fazendo apresentações em inglês na área de Finanças. Fiz isso por mim, e por aquela Sofia do 6º ano que não sabia ler nem escrever em inglês".