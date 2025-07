Sean "Diddy" Combs vai permanecer preso antes da sentença, decide juiz

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz federal negou o pedido de Sean "Diddy" Combs para ser libertado da prisão nesta quarta-feira antes de sua sentença, depois que o magnata da música foi inocentado das acusações de tráfico sexual e extorsão que poderiam colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida, mas foi considerado culpado de crimes menores relacionados à prostituição.

Em uma audiência no tribunal federal de Manhattan, horas após a leitura do veredicto, o juiz distrital Arun Subramanian disse que Combs deve permanecer na prisão federal no Brooklyn por enquanto, dadas as amplas evidências apresentadas no julgamento dos atos violentos que Combs cometeu.

O veredicto foi, em geral, uma vitória para Combs, um ex-bilionário conhecido por elevar o hip-hop na cultura norte-americana.

O júri de 12 membros o condenou por unanimidade em duas acusações de transporte para prostituição. O júri absolveu Combs de conspiração de extorsão e duas acusações de tráfico sexual de duas de suas ex-parceiras românticas: a cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura e uma mulher conhecida no tribunal pelo pseudônimo de Jane.

Os promotores reconheceram em um documento judicial que as diretrizes federais de condenação pareciam recomendar uma sentença máxima de 5 anos e 3 meses. Os advogados de Combs argumentaram que dois anos seria o limite máximo.

Após o veredicto, Combs se ajoelhou diante de sua cadeira e pareceu rezar. Combs então se levantou e encarou a galeria do tribunal.

"Em breve estarei em casa", disse ele, sorrindo e juntando as mãos. "Eu amo vocês. Obrigado, eu amo vocês."

A família e os apoiadores de Combs irromperam em aplausos e vivas.

Combs, 55 anos, que havia se declarado inocente de todas as cinco acusações, pode pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão em cada uma das duas acusações de prostituição.