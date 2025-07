Sean "Diddy" Combs é condenado por prostituição, mas inocentado de acusações mais graves

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs foi considerado culpado na quarta-feira de crimes relacionados à prostituição, mas inocentado de acusações mais graves após um julgamento criminal no qual duas ex-namoradas do magnata da música testemunharam que ele abusou física e sexualmente delas.

Combs foi condenado por transporte para fins de prostituição, mas absolvido de conspiração para extorsão e duas acusações de tráfico sexual, uma vitória parcial para o ex-bilionário conhecido por elevar o hip-hop na cultura americana.

Combs pode pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão em cada uma das duas acusações de prostituição. O juiz distrital dos EUA Arun Subramanian determinará a sentença de Combs em uma data posterior.

A absolvição nas acusações de tráfico sexual significa que ele evitará uma sentença mínima obrigatória de 15 anos. Ele poderia ser condenado à prisão perpétua se fosse condenado por tráfico sexual ou conspiração para extorsão.

Depois que o júri leu seu veredicto, o advogado de defesa Marc Agnifilo pediu a Subramanian que liberasse Combs sob fiança.

"Essa é sua primeira condenação e trata-se de um crime de prostituição, portanto, ele deve ser liberado sob condições apropriadas", disse Agnifilo.

Os promotores afirmam que Combs, durante duas décadas, usou seu império comercial para forçar duas de suas parceiras românticas a participarem de performances sexuais de dias inteiros, regadas a drogas, às vezes conhecidas como "Freak Offs", com profissionais do sexo masculino em quartos de hotel, enquanto Combs observava, se masturbava e ocasionalmente filmava.

Durante batidas nas casas de Combs, as autoridades encontraram drogas e 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante que ele usava nas performances, disseram os promotores.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de todas as cinco acusações. Seus advogados reconheceram que o fundador da Bad Boy Records, outrora famoso por organizar festas luxuosas para a elite cultural, às vezes era violento em seus relacionamentos domésticos. Mas eles disseram que a atividade sexual descrita pelos promotores era consensual.

O julgamento de sete semanas no tribunal federal de Manhattan expôs o funcionamento interno do império de negócios de Combs e deu ao júri de 12 membros uma visão íntima de seus relacionamentos voláteis com a cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura e uma mulher conhecida no tribunal pelo pseudônimo de Jane.

Ventura processou Combs em novembro de 2023 por tráfico sexual, o primeiro de dezenas de processos civis acusando-o de abuso. Combs, também conhecido ao longo de sua carreira como Puff Daddy e P. Diddy e outrora homenageado por transformar artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, fez um acordo com Ventura no valor de US$20 milhões. Ele negou qualquer irregularidade.

No julgamento, os jurados viram imagens de vigilância de 2016 mostrando Combs chutando e arrastando Ventura no corredor de um hotel InterContinental em Los Angeles, onde ela disse que estava tentando sair de uma "Freak Off".

Jane testemunhou posteriormente que Combs, em junho de 2024, a atacou e a orientou a fazer sexo oral em um artista masculino, embora ela tenha dito a ele que não queria. Esse suposto ataque ocorreu um mês depois que Combs se desculpou nas mídias sociais pelo ataque a Ventura em 2016, cujas imagens foram transmitidas pela CNN.

De acordo com os promotores, a violência física foi apenas uma das maneiras pelas quais Combs obrigou Ventura e Jane a participarem das apresentações -- um ato de coerção que, segundo eles, equivale a tráfico sexual, pois os acompanhantes masculinos eram pagos.

Os advogados de defesa de Combs argumentaram que, embora Combs possa ter cometido violência doméstica no contexto de parcerias românticas voláteis, sua conduta não se enquadrava em tráfico sexual.