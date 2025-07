Rainer Cadete exibe o bumbum nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor'

No capítulo de hoje da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo), Celso (Rainer Cadete) apareceu nu e o ator exibiu os bastidores da cena em suas redes sociais.

O que aconteceu

Após levar um banho de tinta de Zulma (Heloisa Périssé), Celso precisou tomar um banho no quintal de sua casa. Ele foi banhado de mangueira por Quitéria (Kenya Costta).

A empregada da casa ficou constrangida ao ver o patrão sem roupa. "Doutor Celso, eu sou uma mulher direita! Eu não hei de ficar olhando pra um homem nu!", disse ela.

Na cena exibida, o bumbum de Celso não apareceu para os telespectadores. As partes íntimas do ator foram tampadas por lençóis que estavam pendurados no varal.

No entanto, o ator Rainer Cadete exibiu seu bumbum ao postar um vídeo dos bastidores da gravação. "Celso entrega tudo, até cena tomando banho. Vem ver um pouquinho de como foi o por trás das câmeras dessa cena!", escreveu ele no Instagram.

Os fãs do artista gostaram de ver o vídeo com a nudez nos bastidores. "Ele mostra o que a Globo não mostra", brincou um seguidor.

