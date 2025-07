Repórter da Globo 'atacado' por onça parou link ao vivo para ajudar idoso

O repórter Rômulo D'Ávila foi surpreendido por filhotes de onça-pintada, ao vivo, durante o Bom Dia São Paulo (Globo).

Fui atacado por uma onça-pintada. Olhem bem pra cara da meliante. Fiquem tranquilos, está tudo bem. Rômulo, por meio do Instagram

Quem é o jornalista

Ele nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e hoje mora em São Paulo. O jornalista soma mais de 42 mil seguidores no Instagram.

Repórter começou a carreira na RBS, afiliada da Globo no RS. Em 2016, Rômulo assumiu o mesmo cargo na TV Tem, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Profissional está na Globo São Paulo desde 2019. Ele participa do Bom Dia São Paulo e outras atrações locais. D'Ávila foi destaque na cobertura do Carnaval de 2022.

Repórter Rômulo D'Avila ajuda idoso durante alagamento Imagem: Reprodução/TV Globo

Jornalista viralizou em 2020, após ajudar um idoso que ficou preso em um alagamento na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Rômulo foi acionado ao vivo durante o programa Hora Um quando notou que o senhor precisava de ajuda.

"Tem uma pessoa precisando de ajuda aqui, uma pessoa de idade. Vocês podem me chamar daqui a pouquinho?", disse Rômulo. Porém, o link teve continuidade e mostrou Rômulo emprestando o guarda-chuva ao homem.

Repórter foi pedido em namoro pelo influenciador Guilherme Gaspar, em 2023, durante uma viagem do casal aos Lençóis Maranhenses.