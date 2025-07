Repórter da Band que empurrou colega ao vivo já foi declarado desaparecido

Lucas Martins, repórter da Band, empurrou Grace Abdou, da Record, durante uma entrada do Brasil Urgente (Band) de ontem.

Quem é Lucas Martins

Lucas trabalha no jornalismo da Band há mais de 15 anos. Sua atuação se divide entre repórter do Brasil Urgente, na cobertura de casos policiais, e eventualmente como apresentador do programa.

No Instagram, o jornalista acumula mais de 32 milhões de seguidores. Lucas divide as publicações entre suas reportagens, chamadas para os programas do Brasil Urgente que apresenta e registros de sua vida esportiva.

Lucas se declara como ultramaratonista, capaz de ultrapassar os 70 km. Em suas publicações, o repórter registrou diversas trilhas, corridas e escaladas.

Em dezembro de 2024, ele foi resgatado por bombeiros após ser declarado como desaparecido em uma trilha no litoral de São Paulo. Lucas estava acompanhado de três amigos, se perdeu no percurso e foi encontrado após a família acionar os bombeiros.

Empurrão em colega

Durante o Brasil Urgente de ontem, Lucas foi flagrado pelas câmeras empurrando uma colega, da Record. Os dois entrevistavam pessoas diferentes ligadas ao mesmo caso. Lucas se aproximou da fonte que conversava com Grace e a afastou. "Dá licença, Grace. Está louca?".

A repórter da Record o questionou. "Você está ao vivo, Lucas? Por que você me empurrou?". Ele então rebateu: "Porque você entra na minha frente propositalmente e não é a primeira vez que isso acontece."

E essa rinha de repórteres da Record e da Band no Brasil Urgente? pic.twitter.com/8FC2AjcTgs -- Ricardo S (@RickSouza) July 1, 2025

O VT é cortado e volta para o estúdio do Brasil Urgente na sequência. A Record exibiu o mesmo momento, de um ângulo maior, mostrando Lucas empurrando Grace.

Em suas redes sociais, Grace publicou um Stories depois do acontecido. "Não passarão."

Em nota, a Record condenou o caso e confirmou que a repórter fez um boletim de ocorrência. "A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas."

Lucas se desculpou com Grace ao vivo, ainda no Brasil Urgente. "Pedi pra voltar ao ar porque na disputa por espaço eu tive uma atitude inaceitável. Empurrei a repórter da Record, uma colega de muitos e muitos anos. Não há motivo que justifique isso. Estava ao vivo, buscando espaço e empurrei a Grace. Isso é inaceitável e venho a público pedir desculpas a Grace Abdou, colega de tantos anos. Um episódio lamentável. Cabem poucas explicações e simplesmente desculpas e uma atitude inaceitável da minha parte."