Repórteres da Globo celebram três anos de casamento: 'Dia mais feliz'

Pedro Figueiredo, 33, e Erick Rianelli, 32, usaram o Instagram para celebrar os três anos de casamento.

O que aconteceu

Repórteres da Globo compartilharam fotos da cerimônia em julho de 2022 e trocaram declarações na rede social. "Três anos do dia mais feliz da minha vida! Te amo, Pedro. Eu tenho você ao meu lado, você tem a mim e nós temos o mundo pela frente", escreveu Erick.

O meu único arrependimento sobre a festa de casamento foi ter demorado tantos anos para celebrar esse momento. Três anos do dia mais feliz da vida. Pedro Figueiredo

Pedro e Erick se conheceram enquanto estudavam na faculdade e trabalham na redação da TV Globo no Rio desde 2012 e 2013, respectivamente. Em conversa com Splash em 2022, o casal contou como a relação foi de ataques preconceituosos nas redes sociais ao sonho do casamento. "Já concretizamos muitos planos e sonhos juntos e vamos atrás dos próximos: orgulhosos do nosso passado, ansiosos pelo futuro e, principalmente, felizes no presente", disse Pedro.