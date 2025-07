Morre Lee Seo-yi, estrela de doramas como 'Scarlet Innocence' e 'O Rei'

Lee Seo-yi faleceu no último dia 20 de junho, aos 43 anos de idade, de causas não-reveladas.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela empresária da atriz sul-coreana, Song Seo-bin. "Ela, tão brilhante, linda, fofa e bondosa, tornou-se uma estrela no céu no dia 20 de junho de 2025. Todos devem estar surpresos e profundamente tristes com a notícia de seu falecimento, mas pedimos que orem para que ela possa seguir para um lugar bonito e cheio de paz", escreveu Song, em comunicado divulgado nas redes sociais da intérprete.

Lee Seo-yi era conhecida por sua participação em doramas como "Scarlet Innocence" (2014), "Cheongdamdong Scandal" (2014) e "O Rei" (2017).

Seu trabalho mais recente se deu em "Seguro para Divorciados". Ela interpretou Baker na atração, disponibilizada no Brasil pela Prime Video.