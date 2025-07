'Virei chacota': qual música motivou 'treta' entre Luana Piovani e Caetano?

Durante participação no "Fantástico", da TV Globo, Luana Piovani relembrou situação constrangedora envolvendo a música "Um Sonho", lançada em 2006 por Caetano Veloso.

O que aconteceu

Na época do lançamento, Luana disse que a canção havia sido feita para ela. Caetano, no entanto, negou que a letra era uma homenagem à atriz.

Letra usa metáforas para descrever mulher. Em uma parte, Caetano canta: "Tua ilharga lhana. Mamilos de rosa-fagulha. Fios de ouro velho na nuca. Estrela-boca de milhões de beijos-luz".

Luana foi taxada de mentirosa quando falou publicamente que serviu de inspiração ao cantor. "Obrigada, querido, eu ainda mal posso acreditar... Cheguei em casa, gritei, escutei a música e me senti, né? Pô, agora sou eu, Regina Casé, Sonia Braga e Vera Zimmerman. Um luxo!", escreveu na época.

Na sequência, Caetano negou a versão de Luana. Em uma entrevista à Folha de S.Paulo, o cantor disse que jamais faria se tornar pública uma canção erótica sobre uma mulher com quem nada teve. Furiosa com a fala de Caetano, Luana chegou a apelidar o cantor de "banana de pijama" após a repercussão do caso.

Em 2007, Caetano disse que nunca desmentiu atriz. Na gravação ao vivo do DVD "Cê", em 2007, Caetano reclamou da imprensa ao dizer que nunca desmentiu Luana. O cantor admitiu ter dedicado a música "Um Sonho" à atriz, segundo o site O Tempo.

Há dois anos, quando compus a música, disse que tinha sido parcialmente inspirada nela. Mas Luana se precipitou e contou antes de me consultar. Caetano Veloso, em declaração em 2007

Na ocasião, Caetano também dedicou a música a Ildi Silva. Ele aproveitou para negar um suposto namoro com a atriz. "Ildi Silva, por causa da sua mistura racial, dedico essa música a você. Nós não estamos namorando. Eu não a estou desmentindo, porque Ildi nunca falou que estava namorando comigo", disse o cantor.



*Com informações de matéria publicada em 26/01/2023