The Last of Us: por que criador do jogo deixou produção de série da HBO

Neil Druckmann, criador dos jogos de "The Last of Us", anunciou que não estará presente no desenvolvimento da terceira temporada da série da HBO.

O que aconteceu

Em um comunicado publicado no Instagram, Druckmann anunciou sua saída. "Eu tomei a decisão difícil de deixar meu envolvimento criativo na série de 'The Last of Us', da HBO. Com a segunda temporada concluída e antes do início da produção da terceira, agora é a hora certa para essa transição."

Druckmann contou que focará na produção de jogos na Naughty Dog. "Incluindo a escrita e direção do nosso novo jogo, ao lado das minhas responsabilidades como chefe de estúdio e chefe de criação."

Ele exaltou o trabalho na série. "Cocriar a série foi um ponto alto da minha carreira. Foi uma honra trabalhar ao lado de Craig Mazin como produtor executivo, diretor e roteirista das duas últimas temporadas. Sou profundamente grato pela abordagem atenciosa e dedicação que o talentoso elenco e equipe tiveram na adaptação de 'The Last of Us Part I' e na continuação da adaptação de 'The Last of Us Part II'."

Druckmann esteve presente na criação dos dois jogos de "The Last of Us", desenvolvidos pela Naughty Dog. Ele também cocriou a série da HBO com Craig Mazin. Druckmann continuará sendo creditado como produtor executivo da série.