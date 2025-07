'Podem esperar fogo': Lari Bocchino usa sensualidade em 'Guerreiros do Sol'

Após dar vida à ingênua Quinota em "No Rancho Fundo" (2024), Larissa Bocchino, 27, pode ser vista em um papel bem diferente em "Guerreiros do Sol" (Globoplay. A atriz mineira interpreta Ivonete, uma mulher considerada moderna para o sertão dos anos 1920 e bastante "fogosa".

Cenas quentes e preparação

Dona de uma birosca onde rolam noites de forró no início da trama, Ivonete vive um affair com Josué (Thomas Aquino), com quem protagoniza cenas quentes de sexo. Ela é descrita na sinopse como uma mulher que encara a dureza da vida com firmeza e resignação.

Quando Josué se torna o cangaceiro mais amado e temido do sertão, Ivonete segue ao lado dele. "Ela é bem leal, sabe de tudo que está acontecendo, mas ela é uma coiteira, agrega os cangaceiros e protege eles. Uma mulher leal ao bando".

Da Ivonete, todo mundo pode esperar fogo. Ela é realmente uma mulher empoderada, dona de uma birosca, controla os forrós da cidade, é amante do Josué. Tem uma rixa com Rosa, é uma mulher ousada, dona de si e, na década que ela está inserida, é uma mulher admirável, à frente do tempo.

Apesar de ser exibida agora, "Guerreiros do Sol" foi gravada em 2023, antes de Larissa estrear nas telinhas em "No Rancho Fundo". A atriz diz acreditar que a trama do Globoplay foi uma boa "escola" para que ela encarasse sua primeira protagonista logo na estreia na TV aberta. Por Quinota, ela levou o prêmio de revelação no melhores do ano 2024.

Para interpretar Ivonete, ela buscou conteúdos que explicam o cangaço brasileiro na primeira metade do século 20. "Como é livremente inspirada numa história real que ocupa toda a cabeça dos brasileiros —todo mundo conhece sobre Maria Bonita e Lampião—, estudei muito sobre a história do cangaço. Li vários livros e teóricos sobre o contexto histórico e político da época".

Não há uma figura real que inspire diretamente a construção de Ivonete, mas a atriz conta que leu bastante sobre Dadá, apelido da cangaceira Sérgia Ribeiro da Silva (1915-1994), única mulher a usar fuzil no bando de Lampião. "Vi filme, documentário, li alguns textos sobre mulheres no cangaço, fui estudando como as mulheres eram inseridas nesse contexto. A Ivonete não está diretamente dentro do bando, mas ela tem essa conexão com eles".

Ivonete (Larissa Bocchino) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

"Guerreiros do Sol"

Em conversa com Splash, Larissa elogia o olhar feminino da trama escrita por Geoge Moura e Sérgio Goldenberg. Disponível no Globoplay, a produção quer revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira. O primeiro capítulo, inclusive, exibiu masturbação da mocinha, enquanto outros mostraram beijos de Jânia (Alinne Moraes) e Otília (Alice Carvalho).