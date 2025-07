Agenda nacional de shows bomba em mês de férias de shows gringos no Brasil

Do TOCA

Em julho, a agenda de grandes turnês internacionais no Brasil fica quase vazia porque o verão no hemisfério norte concentra os shows de grandes artistas e os maiores festivais ao ar livre —Glastonbury, Roskilde, Lollapalooza gringo e afins.

As produtoras daqui não disputam datas com esses eventos, então contratos só avançam depois que a temporada europeia/norte-americana acaba. A partir de agosto, quando surgem brechas na agenda dos artistas, as turnês desembarcam por aqui.

Mas, se a agenda estrangeira fica quase vazia, aqui na newsletter Shows e Festivais você não fica na mão. Há dezenas de shows e festivais brasileiros espalhados pelo país, ao final desta página.

E a gente ainda vai ajudar você a se programar pra avalanche de eventos musicais que virão até o fim do ano. Abaixo, alguns exemplos do que vem por aí.

Kylie Minogue

15/8 - Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

Onde está

4/7 - Berlim, Alemanha - Ülker Arena

6/7 - Zurique, Suíça - Hallenstadion

7/7 - Düsseldorf, Alemanha - PSD Bank Dome

9/7 - Stuttgart, Alemanha - Jazzopen Stuttgart

10/7 - Lyon, França - LDLC Arena Lyon

Fall Out Boy

27/8 - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Onde está

8/7 - Calgary, Canadá - Cowboys Park

Green Day

7/9 - The Town, São Paulo

9/9 - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

12/9 - Liga Arena, Curitiba

Onde está

4/7 - Nuneaton, Reino Unido - Queens Hall Nuneaton

Iggy Pop

7/9 - The Town, São Paulo

Onde está

5/7- Ewijk, Holanda - Groene Heuvels Festival

18/7 - Santo Domingo de la Calzada, Espanha - Plaza España (RockLand Art Fest)

Backstreet Boys

12/9 - The Town, São Paulo

Onde está

11/7- Las Vegas, NV, EUA - Sphere

13/7 - Las Vegas, NV, EUA - Sphere

Lionel Richie

13/9 - The Town, São Paulo

Onde está

5/7 - Lódz, Polônia - Atlas Arena

6/7 - Praga, Chéquia - O2 Arena

9/7 - Munique, Alemanha - Olympiahalle München

Katy Perry

14/9 - The Town, São Paulo

16/9 - Liga Arena, Curitiba

19/9 - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

Onde está

10/7 - Denver, CO, EUA - Ball Arena

12/7 - Phoenix, AZ, EUA - Footprint Center

13/7 - Anaheim, CA, EUA - Honda Center

15/7 - Inglewood, CA, EUA - Kia Forum

Camila Cabello

14/9 - The Town, São Paulo

Onde está

5/7 - Gdynia, Polônia - Open'er Festival

8/7 - Londres, Reino Unido - Eventim Apollo

9/7 - Dublim, Irlanda - 3Arena

Oasis

22 e 23/11 - Estádio Morumbis, São Paulo

Onde está

4/7 - Cardiff, Reino Unido - Principality Stadium

5/7 - Cardiff, Reino Unido - Principality Stadium

My Chemical Romance

5 e 6/2/2026 - Allianz Parque, São Paulo

Onde está

11/7 - Seattle, WA, EUA - T-Mobile Park (com Violent Femmes)

19/7 - San Francisco, CA, EUA - Oracle Park (com 100 gecs)

26/7 - Los Angeles, CA, EUA - Dodger Stadium (com Wallows)

Weezer

2/11 - local a anunciar, São Paulo

Onde está

6/7 - Paris, França - La Petite Halle @ Zénith Paris

E TEM +

50 anos de 'Fruto Proibido' vira show especial

Na quarta, dia 9, o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe a banda Tutti Frutti e convidados para celebrar 50 anos de 'Fruto Proibido', álbum seminal de Rita Lee & Tutti Frutti. Luiz Carlini, guitarrista original, lidera a banda formada por Sol Ribeiro, Roy Carlini, Mário Testoni, Geraldo Vieira e Lucas Tagliari Miranda. Frejat, Paulo Ricardo, Supla, Jorge Ben Jor e Zélia Duncan revisitam clássicos como 'Ovelha Negra' e 'Esse Tal de Roque Enrow', enquanto Andreas Kisser se une ao time em performances memoráveis.

James Blunt canta na véspera de feriado em SP

Na terça-feira, dia 8 e véspera de feriado em São Paulo, o Terra SP recebe James Blunt para celebrar os 20 anos de seu álbum de estreia, 'Back to Bedlam'. Em show único, o cantor britânico apresentará o disco na íntegra, revisitando a obra que o projetou internacionalmente em 2004. No repertório, clássicos como 'You're Beautiful', 'Goodbye My Lover', 'Wisemen' e 'High' dividem espaço com sucessos posteriores como '1973', 'Bonfire Heart' e 'Monsters'. Deverá ser um verdadeiro passeio entre pop, folk e rock.

Henrique & Juliano fazem 3 shows esgotados

De sexta a domingo, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe Henrique & Juliano para o 'Manifesto Musical', projeto que integra projeções em vídeo à performance ao vivo da dupla sertaneja em sessões esgotadas. Os irmãos revisitam sucessos como 'Cuida Bem Dela', 'Vidinha de Balada', 'Romântico' e 'Gordinho Saliente', além de 'A Maior Saudade', repertório selecionado a partir de horas de audição. Henrique e Juliano retornam à capital após mais de um ano, conectando histórias pessoais às canções com depoimentos filmados entre as faixas.

MOMENTO ÉPICO

NO ROLÊ

'ENTRE ASPAS'

FIQUE DE OLHO

Matuê, Maneva: assinante UOL paga meia no Encontro das Tribos edição de férias

O Encontro das Tribos volta em clima de férias no sábado, 12 de julho, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP). O festival promete uma maratona musical que vai do rap e trap ao forró e reggae, reunindo grandes nomes da música brasileira em um só lugar.

Assinante UOL tem 50% de desconto em até quatro ingressos na modalidade inteira.

A edição de Férias será em apenas um dia, mas com dois palcos: Arena (Matuê, Dezarie, Criolo, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem, Ventania) e Vila (Rastapé, Peixelétrico, Caiana, Jam Sessions).

Os ingressos são vendidos no site da ticket360.com a partir de R$ 160 a entrada inteira da pista sem as taxas. Há o Camarote Madeira Open Bar a partir de R$ 280,00 a meia. Estão inclusas as seguintes bebidas: água, refrigerante, suco, água de coco, água tônica, energético, cerveja Petra, vodka Orloff, uísque Ballantines e gin Seagers.

Encontro das Tribos - Edição Férias

Quando: 12/07, às 19h

12/07, às 19h Onde: Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP

Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP Ingressos: a partir de R$ 160 a inteira pista

Assinante UOL tem 50% de desconto em ingressos inteira, ou seja, paga meia entrada!

PROGRAME-SE

Hoje

Candice Ivory (EUA) & The Simi Brothers - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Bianca Gismonti Trio (lançamento do disco "Gismonti 70") - Blue Note SP, São Paulo

Amanhã

Sinfonia de Foles: O Passeio do Fole no Forró (com Marcelo Jeneci) e no Sertão (com Lívia Mattos) - Sesc Pompeia, São Paulo

Ravi Lobo (com participações de Edi Rock e Galo de Luta) - Sesc Pompeia, São Paulo

Odídere - Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Banda Verdan - Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Danilo Gonzaga (Tango-Canção, com Paola Albano) - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Maia e banda Soul Mundo - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Elana Dara - Blue Note SP, São Paulo

Sexta

FAM nas Alturas (com Cacá Magalhães e Barão Vermelho) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Maneva - Terra SP, São Paulo

Taryn - Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Hyldon (Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda) - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Sergio Santos, Maíra Manga e Rafael Altério - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Cidade Curupira - Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Salgadinho - Sesc Belenzinho, São Paulo

Ready to Be Hated - Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Beto Guedes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Yago Oproprio - Sesc Pompeia, São Paulo

Luz Ribeiro - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Jovem Blues - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Riva Trio - Sesc Registro, Registro (SP)

Mato Seco & Marley Experience - Cine Joia, São Paulo

Winter Pop Rock Festival - White Hall, Curitiba

Gaab - Rjota, Curitiba

Oriente - Bar Opinião, Porto Alegre

Matuê - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Menos é Mais e Di Propósito - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Letrux - Circo Voador, Rio de Janeiro

Alice Caymmi - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Jay Vaquer - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Sábado

Hyldon (Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda) - Sesc Bom Retiro, São Paulo

FAM nas Alturas (com Coisa Nossa, Ananda Paixão e Elba Ramalho) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Salgadinho - Sesc Belenzinho, São Paulo

Beto Guedes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Yago Oproprio - Sesc Pompeia, São Paulo

The Heart Killers, Terra SP, São Paulo

Trix - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Ju Strassacapa - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo

Zé Ibarra - Sesc Pompeia, São Paulo

Black Pantera (Desplugado) - Sesc Franca, Franca (SP)

Catto (lançamento de "Caminhos Selvagens") - Sesc Pompeia, São Paulo

Skamoondongos - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Tuyo convida FBC e Rico Dalasam - Cine Joia, São Paulo

Lennon, Jottapê e 2ZDinizz - Audio, São Paulo

Rico Dalasam - Casa Natura Musical, São Paulo

Edu Falaschi - Tokio Marine Hall, São Paulo

Cogumelo Plutão e Garotos da Rua - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre

Veigh - KTO Arena, Porto Alegre

Jota.pê - Bar Opinião, Porto Alegre

Gilberto Gil - Ligga Arena, Curitiba

Roberto Carlos - Qualistage, Rio de Janeiro

Thiaguinho - Mineirão, Belo Horizonte

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Belo - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Luan Santana - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Geraldo Azevedo - Circo Voador, Rio de Janeiro

Jards Macalé e Sergio Krakowski - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Alice Caymmi - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Matuê e Brandão - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Fernanda Abreu - BCo. Space Markers, Rio de Janeiro

Gustavo Lins - BATUQ Casa de Samba, Rio de Janeiro

Domingo

FAM nas Alturas (com Luiza Leite e Danilo & Davi) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Jeff Satur - Terra SP, São Paulo

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Zé Ibarra - Sesc Pompeia, São Paulo

Catto (lançamento de "Caminhos Selvagens") - Sesc Pompeia, São Paulo

Anná - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Otis Selimane - Sesc Belenzinho, São Paulo

Tupi Sound System - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Crypta - Bar Opinião, Porto Alegre

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

João Sabiá - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Belo - Ilha Itanhangá, Rio de Janeiro

Diogo Nogueira - Armazém do Engenhão, Rio de Janeiro

Terça

James Blunt - Terra SP, São Paulo

Leci Brandão (com Pretinho da Serrinha) - Casa Natura Musical, São Paulo

Thiaguinho - Espaço Unimed, São Paulo

Chico César - Teatro Firjan SESI Centro, Rio de Janeiro

Quarta (9/7)