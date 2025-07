Giovanna Ewbank faz topless na Tailândia: 'Lugar que fez bem a minha alma'

Giovanna Ewbank, 38, posou de topless durante sua viagem para a Tailândia.

O que aconteceu

Atriz fez topless em um hotel luxuoso no país asiático. Ela compartilhou algumas fotos de suas aventuras hoje no Instagram.

Em vários registros, a apresentadora apareceu ao lado do marido, Bruno Gagliasso. Ela também postou fotos de comidas e de elefantes.

Na postagem, Giovanna Ewbank aproveitou para enaltecer a Tailândia. "Me despedindo desse lugar que fez tão bem a minha alma, que trouxe paz através do olhar e do silêncio. Às vezes, a gente esquece de como o silêncio e o som da natureza são importantes e nutrem o nosso espírito. Nesses momentos é preciso se afastar para se encontrar. E é o que tenho feito por aqui."