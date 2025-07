Dua Lipa posa de biquíni após flagra íntimo com noivo na Itália

Dua Lipa, 29, posou de biquíni durante uma viagem à Itália.

O que aconteceu

A cantora dividiu com seguidores seus momentos de descanso em meio à praia e o sol. Ela passou pela Costa Amalfitana e por cidades como Nápoles. "Fim de semana italiano", escreveu ela no Instagram.

Dua apareceu ao lado do noivo, o ator Callum Turner, nos registros. Nas fotos e vídeos, o casal surgiu renovando o bronze, curtindo momentos românticos e conhecendo mais das cidades italianas.

As imagens postadas pela artista são do mesmo dia em que ela e o noivo foram flagrados em um momento íntimo. Dua e Callum foram vistos trocando abraços e beijos quentes em uma boia à deriva, enquanto mergulhavam no mar.

Fãs ficaram surpresos com os cliques da cantora na Itália. "Essa mulher não tem um dia medíocre na vida", comentou um seguidor. "Imagine dar uma volta por Nápoles e encontrar Dua Lipa. Amo!", escreveu outro perfil. "Minha rainha das férias favorita", brincou outra fã.