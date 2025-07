Charlize Theron expõe transa casual com rapaz 23 anos mais novo: 'Incrível'

Charlize Theron, 49, admitiu ter descoberto recentemente o prazer do sexo casual.

O que aconteceu

A atriz se tornou entusiasta da "modalidade" após um date com um rapaz 23 anos mais novo. "Provavelmente tive três transas de uma só noite na minha vida inteira. Mas, recentemente, transei com um cara de 26 anos e foi incrível para caramba. E eu nunca tinha feito isso antes. Fiquei tipo: 'Ah, isso é ótimo!' Devia ter feito mais isso [sexo casual] nos meus 20 e poucos anos", revelou, em participação no podcast Call Her Daddy.

Por outro lado, Theron não é nem um pouco fã de aplicativos de encontros. São horríveis, afirmou ela. "Desculpa, gente, mas por favor! É um maldito circo", completou ela, que também deu dicas do que, em sua opinião, os homens devem evitar ao criar perfis nessas plataformas.

"Nada de fotos com outras mulheres. Eu não me importo. Não quero saber que você tem amigas", brincou a atriz. "E não quero ver uma maldita selfie sua no armário com a mão no bolso do jeans. E não venha me dizer que você é CEO, porque não é. CEO de quê? De um negócio que você não consegue me explicar e que nenhum dos meus amigos entende? Não! Sou uma mulher de quase 50 anos dizendo: 'Não faça isso'. As mulheres não gostam."