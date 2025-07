Cassio Scapin relembra encontro com Richard Gere: 'Tivemos um affair'

Cassio Scapin, 60, recordou de quando acreditou ter vivido um affair com Richard Gere, 75.

O que aconteceu

Ator relembrou que viajou para Paris e teve a certeza de conhecer Richard Gere. Ele detalhou sobre o encontro ontem, no Que História é Essa, Porchat? (GNT).

Astro do seriado "Castelo Rá-Tim-Bum" revelou que eles conversaram, foram para um café e terminaram o papo em um hotel. "Tivemos um affair absolutamente fantástico", declarou no programa.

No entanto, após transarem, Cassio Scapin teve a revelação de que o homem era sósia do artista de Hollywood. "[Ele disse:] 'Me chamo Jean-Claude. Faço cover de Richard Gere'. Ele podia ter ido embora e me deixado feliz, mas quis ser honesto", indicou.