Cantor que fez show sem público: 'Minha mãe estaria lá se tivesse viva'

A dupla Felipe e Matheus, que viralizou em 2024 por fazer um show para uma plateia vazia na cidade de Araguaína, Tocantins, anunciou na última semana que está encerrando a parceria de 13 anos. Os artistas conversaram com Splash e relembraram o episódio que marcou a carreira da dupla.

Matheus Franceschini descreveu a apresentação sem público como um "aprendizado" que os levou a repensar a trajetória da dupla. Ele confirmou que, embora não tenha sido a primeira vez que se apresentaram para pouca gente, foi a única em que não tinha "nenhuma pessoa".

Eu senti uma emoção muito grande, porque eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo. Então [na hora do show] me veio muito ela no pensamento. Eu tenho certeza que se ela estivesse viva, estaria lá. Isso me deu muita força. Matheus

Felipe Botelho Santos acredita que o episódio foi resultado de uma divulgação ruim. Ele relatou que a contratação foi feita em cima da hora e a promoção não foi adequada. Apesar de já ter se apresentado para pouca gente outras vezes, o cenário de não ter "realmente ninguém" o levou a gravar um vídeo.

A intenção de Felipe ao publicar as imagens era que elas pudessem, de alguma forma, ajudar a dupla, na esperança de que viralizassem. A estratégia, de fato, trouxe visibilidade.

Eu fiz o vídeo porque realmente não tinha ninguém. Eu sinto que [o vídeo] ajudou bastante. Viralizou. Ganhei seguidores, fiz muitas entrevistas. Talvez a gente não tenha conseguido aproveitar muito esse hype. Felipe

Por que a dupla chegou ao fim?

Felipe e Matheus anunciaram o fim da parceria em junho. A separação da dupla acontece após 13 anos de carreira. Felipe ressaltou que o encerramento não foi motivado por briga. "Eu e o Matheus somos amigos. Só deu uma cansada, não estamos mais animados com o projeto."

Matheus cita as dificuldades enfrentadas ao longo da trajetória. "Somos artistas independentes. Nós não temos nenhum investidor. Então, de certa forma, isso pesa. Exige uma energia e acaba que esperamos uma coisa e, quando vemos, não acontece como esperávamos. Acaba que te deixa um pouco triste."

Apesar das dificuldades e da decisão de encerrar a dupla, a música permanece fazendo parte da vida dos artistas. Felipe, que tem outra fonte de renda, ainda não decidiu sobre o futuro após os últimos compromissos com o parceiro. Matheus planeja um projeto solo, buscando uma abordagem "mais leve" e encarando o momento como um "recomeço".