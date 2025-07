O que se sabe sobre ataque hacker que atingiu fornecedora de bancos

Uma empesa de infraestrutura tecnológica bancária foi hackeada, e dinheiro de ao menos um banco que contrata o serviço dela foi desviado - não há relatos de perda de dinheiro da conta de correntistas. Não se sabe ao certo o valor movimentado, mas estima-se que perdas podem estar na casa dos R$ 3 bilhões.

O que aconteceu

C&M Software foi alvo de um ataque hacker anteontem, e a empresa fornece infraestrutura de funcionamento do Pix para vários bancos. A companhia de tecnologia tinha permissão para operar as contas reservas de seus clientes no Bacen (Banco Central do Brasil), que são usadas para liquidar operações de Pix entre as financeiras. A confirmação do incidente só ocorreu hoje.

Cibercriminosos acessaram esses "cofres reservas", usados para transações entre bancos, e transferiram o dinheiro de bancos clientes da C&M Software.

O único cliente da C&M Software que admite ter sido atingido é o banco BMP, que reforça que recursos de clientes não foram afetados. A instituição divulgou uma nota hoje em seu site, confirmando a falha da C&M Software e que suas contas reservas foram afetadas.

"Como se fosse a Casa de Papel", definiu especialista. Apesar de na série os protagonistas imprimirem dinheiro de um banco central, neste caso, a alusão é não foram roubados fundos de correntistas, explica Hiago Kin, presidente da Abraseci (Associação Brasileira de Segurança Cibernética), mas dos próprios bancos.

Os cibercriminosos invadiram a infraestrutura da C&M Software e geraram transferências fraudulentas diretamente das contas reservas dos bancos afetados

Hiago Kin, presidente da Abraseci (Associação Brasileira de Segurança Cibernética)

Estimativas falam em prejuízo na casa de R$ 1 bilhão e que podem chegar a R$ 3 bilhões. Ainda não se sabe exatamente o valor total transferido e como essas transferências fraudulentas foram feitas.