Após morrer, Abel deixa filhos em situação terrível em 'Dona de Mim'

Após morrer, Abel (Tony Ramos) deixa os filhos cheios de dívidas na novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Nos próximos capítulos de "Dona de Mim", Abel será assassinado por Jaques (Marcello Novaes). O marido de Tânia (Aline Borges) corta o freio do carro do irmão com um canivete, tendo Ricardo (Marcos Pasquim) como cúmplice.

O pai de Samuel (Juan Paiva) entra no carro com Rebeca (Silvia Pfeifer) e sofre um grave acidente. O automóvel do dono da Boaz cai no mar e o corpo de Abel ficará sumindo por algum tempo, preocupando grande parte dos personagens da trama.

No entanto, o corpo do homem é encontrado logo depois, não deixando nenhuma dúvida sobre sua morte. Em cenas previstas para o capítulo 80, que deve ser exibido em 30 de julho, o enterro de Abel vai ao ar.

Sofia (Elis Cabral) será uma das mais abaladas com a situação. Ela contará com o apoio de Dedé (Lorenzo Reis), que tentará consolar a amiga enquanto brincam de massinha.

No mesmo capítulo, um advogado lê a declaração de bens de Abel. A família ficará chocada ao saber que o patriarca estava cheio de dívidas.

Filipa (Cláudia Abreu), Ayla (Bel Lima), Davi (Rafa Vitti) e Samuel estarão presentes na ocasião. Eles descobrem que o homem deixou apenas 25% de um imóvel, ações da Boaz, que serão assumidas pelos filhos, e várias dívidas.

A viúva ficará muito abalada e sairá da sala correndo. Jaques, disposto a ficar com todo que era do irmão, se oferece para comprar a parte de Abel na mansão e quitar as dívidas.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.