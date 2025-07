Yudi Tamashiro comemora vitória em processo milionário: 'Liberar perdão'

Yudi Tamashiro, 32, postou um vídeo ao lado de seu advogado comemorando a vitória num processo que durou treze anos.

O que aconteceu

Ex-empresário processou Yudi por quebra de contrato em 2012. Ele cobrava uma multa de R$ 5 milhões — e, após sua morte em 2021, os herdeiros deram continuidade à batalha judicial.

Em 2017, um juiz proferiu sentença favorável ao empresário. "Fui condenado baseado apenas em documentos, sem chance de apresentar minha versão", disse Yudi na época. O artista recorreu e o processo seguiu tramitando.

Yudi diz que o rumo do processo mudou quando um novo juiz entrou no caso. "Esse juiz finalmente quis ouvir nossas testemunhas, entender o caso com profundidade, e eu, que passei por tudo isso, agradeço demais", diz o ex-apresentador do Bom Dia & Cia.

A família do empresário ainda pode recorrer da decisão. O advogado foi procurado para comentar o caso, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Processo milionário

Yudi relatou ter conhecido o empresário em 2010, quando buscava iniciar uma carreira como cantor. "Ele prometeu investimentos, shows, divulgação e garantiu que não interferiria no meu contrato com o SBT", contou na época.

No entanto, segundo o artista, o acordo durou somente cinco meses antes de ser rompido. "Ele tentou me afastar de compromissos no SBT para eventos que nunca aconteceram. Não houve retorno financeiro, apenas um CD sem repercussão", afirmou.

A nova decisão afirma que foi o empresário quem causou a quebra de contrato. "O Yudi tinha, naquela época, um público, e o empresário tentou colocá-lo em outro público, de mais idade, um estilo musical diferente, o sertanejo", disse o advogado no vídeo postado ontem. Yudi riu e acrescentou: "Eu era apresentador do Bom Dia & Cia".

Yudi ressalta que a audiência aconteceu enquanto seu filho estava internado com icterícia. "Um dia antes da audiência acontecer, enquanto o meu filho estava internado, eu olhei para ele e reconheci que, para viver algo diferente dali para frente, eu teria que liberar perdão. Liberar espaço para o amor do meu filho me preencher. Com aquilo tudo que eu carregava no meu coração há muitos anos, eu não conseguiria fluir e carregar meu filho somente entregando e recebendo amor", descreveu.