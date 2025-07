Vale Tudo hoje (1º): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (1º) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima aconselha Raquel a esquecer Ivan. Eugênio acredita na mentira contada por Marina a mando de Maria de Fátima, e alerta Afonso sobre a suposta ameaça sofrida por sua namorada. Odete propõe executar o projeto de Afonso para a TCA, caso o filho se mude para Paris. Solange e Sardinha pedem para Mário Sérgio deixar a casa. Eugênio cede ao pedido de Maria de Fátima para deixá-la sozinha com Afonso. Renato demite Mário Sérgio. Afonso se surpreende com a resposta negativa de Maria de Fátima, ao convidá-la para morar com ele em Paris.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.