Choro e frio: Maridos precisam proteger esposas em última Prova dos Homens

A última Prova dos Homens do Power Couple 2025 (Record) foi exibida na edição de hoje.

Como foi a disputa

As esposas começaram a prova acorrentadas e com a boca tapada para não dar nenhuma dica para o seu par. Ao marido, foi dada a missão de abrir as chaves e libertá-la - sem saber que isso é impossível.

O marido deveria pegar o molho de chaves para iniciar a tentativa de abrir os cadeados. Caso quebrasse a corrente, algum cadeado ou alguma chave, ele seria avisado de que a prova está encerrada, e a regressiva para o jato d'água era iniciada.

Após alguns minutos, um sinal sonoro era acionado indicando o "fim da prova" fake. Em seguida, uma mangueira de água jogava um jato forte em direção à esposa.

Cumpria a prova o homem que se colocasse em frente ao jato de água para proteger a mulher.

Dhomini e Victor protegeram suas esposas e cumpriram a prova. Os demais não impediram o jato d'água.

Talira se emocionou bastante e chorou muito quando Pessina não entrou no jato para lhe proteger. "Eu tinha certeza que você iria."

Radamés brincou com a produção ao saber como funcionava a prova. "Vocês fazem isso para separar."