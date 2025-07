P. Diddy: júri chega a veredito para 4 de 5 acusações contra rapper

O destino judicial do magnata da música Sean "Diddy" Combs começa a se desenhar em um tribunal federal de Manhattan, onde o júri anunciou hoje ter chegado a vereditos sobre quatro das cinco acusações contra o artista.

O que aconteceu

Os jurados, no entanto, permanecem divididos quanto à mais grave das acusações: conspiração para racketeering, que pode levar à prisão perpétua. O termo é usado para definir um tipo de crime organizado no qual os perpetradores montam um esquema ou operação coordenada coercitiva, fraudulenta, extorsiva ou ilegal para obter lucro de forma repetida ou consistente.

Após sete semanas de julgamento, Diddy foi trazido de uma cela temporária para reunir-se com seus advogados assim que os jurados sinalizaram ter tomado decisões sobre a maioria dos crimes imputados. Em uma nota enviada ao juiz Arun Subramanian, o júri revelou estar em impasse específico sobre a acusação de racketeering, com membros igualmente divididos entre condenação e absolvição. As informações são do TMZ.

O magistrado solicitou que defesa e acusação apresentem propostas sobre como proceder diante do impasse. As opções incluem desde novas deliberações para buscar consenso, até a aceitação de um veredito parcial com a declaração de "júri hung" (ou seja, sem consenso) sobre a acusação principal. O painel de jurados iniciou suas deliberações na segunda-feira após ouvir 34 testemunhas da acusação, analisar diversas provas documentais e considerar os argumentos finais mútuos.

As acusações contra o empresário musical incluem, além da conspiração para racketeering, dois casos de tráfico sexual envolvendo sua ex-namorada Cassie Ventura e uma mulher identificada apenas como "Jane", além de dois episódios de transporte para fins de prostituição. Enquanto a acusação de racketeering pode resultar em prisão perpétua, as de tráfico sexual carregam pena mínima de 15 anos cada, e as de transporte para prostituição preveem até 10 anos de prisão por crime.

Diddy, que se declarou inocente de todas as acusações e rejeitou um acordo pré-julgamento, agora enfrenta um leque de possibilidades que vai desde a condenação total até a absolvição plena, passando por vereditos mistos. O caso ganhou dimensão midiática após as denúncias de Cassie Ventura em 2023, que incluíam alegações de violência sexual - processo posteriormente resolvido em acordo extrajudicial.

O desfecho deste julgamento pode marcar um capítulo sem precedentes na indústria musical, potencialmente tornando Diddy um dos maiores nomes do entretenimento a enfrentar condenações por crimes desta natureza. Todos os olhos se voltam agora para o tribunal de Manhattan, onde a tensão cresce à espera da decisão final que definirá o futuro do icônico produtor musical.