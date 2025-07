Atriz pornô diz ter batido recorde de sexo com mil homens em 12 horas

Lily Phillips, 23, disse ter batido um recorde em que fez sexo com mais de mil homens em um dia.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto celebrou a notícia em um vídeo. "Para aqueles que já me seguem há algum tempo, vocês vão entender que eu queria quebrar um certo recorde mundial. Agora, estou muito feliz de anunciar que ontem eu fiz isso", revelou ela ontem no Instagram.

Lily disse ter transado com 1113 homens em 12 horas. Com isso, ela superou a marca de Bonnie Blue, que alegou ter quebrado o recorde em janeiro deste ano após fazer sexo com 1057 homens em 12 horas.

Phillips postou outro vídeo detalhando como foi a experiência íntima. "Muitos de vocês ficarão surpresos em saber que sim, eu não tomei banho nenhum entre os homens. Nem mesmo um lencinho umedecido. Honestamente, foi como uma esteira rolante", revelou.

A estrela pornô prometeu avisar quando o conteúdo estivesse pronto. "Obviamente, vai levar um tempinho até editar e subir esse conteúdo de 12 horas. Mas estará no meu Fansly", afirmou.

Em dezembro do ano passado, Lily já havia revelado seu desejo de bater esse recorde. Na época, ela publicou um anúncio "recrutando" os mil homens para a ocasião. "Seja parte do evento e quebre recorde do ano de 2025", disse ela.

Phillips chegou a dizer que foi banida do OnlyFans por conta de seus recordes. A plataforma se manifestou sobre o caso com a revista US Weekly e disse que conteúdos com "desafios extremos" não são permitidos na sua política.