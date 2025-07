Murilo Huff ganha guarda provisória do filho após audiência com mãe de Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória de seu filho Léo, de 5 anos, após participar de uma audiência com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça e avó da criança. O encontro ocorreu no Fórum Cível de Goiânia, em Goiás, e foi noticiado pelo programa Goiás Record, da Record TV, nessa segunda-feira, 30.

Segundo a emissora, o juiz do caso decidiu que o artista deve ficar com a guarda provisória do filho até o final do processo. No começo do mês de junho, Huff entrou na Justiça e pediu a guarda total de Léo. Por estar sob segredo de Justiça, os detalhes do processo não podem ser acessados.

Anteriormente, o sertanejo e a sogra mantinham guarda compartilhada da criança desde a morte de Marília, em 2021. Léo vivia com a avó. O Estadão procurou a assessoria do cantor, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue em aberto para qualquer manifestação do sertanejo.

Entenda a briga entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Desde que Huff judicializou a disputa com a sogra, os dois passaram a trocar indiretas e acusações nas redes sociais. A relação, que parecia cordial até pouco tempo atrás, rapidamente se deteriorou. Após a ação judicial se tornar de conhecimento público, o cantor se manifestou nas redes sociais dizendo que não pretende afastar o filho da família de Marília.

"Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", declarou. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo".

Em meio à repercussão, Dona Ruth compartilhou nos Stories de seu perfil no Instagram registros dos cuidados com Leo, como a atenção à alimentação do neto na escola. Ela também lamentou a situação, mas acusou Huff de jamais ter pago pensão para o filho.

"O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele." Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.

O cantor não deixou a acusação passar. Em resposta, publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais. Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou.