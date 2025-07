Marido de Nicole Kidman deixa entrevista após pergunta sobre cenas de sexo

O cantor country Keith Urban, 57, encerrou abruptamente uma entrevista ao programa Hayley & Max in the Morning, na tarde de hoje, da rádio australiana Mix 102.3, após ser questionado sobre a esposa, a atriz Nicole Kidman.

O que aconteceu

Urban participava do programa para promover sua turnê mundial High and Alive, que começa no dia 17 de julho em Denver, nos Estados Unidos. Durante a conversa, o músico demonstrava bom humor ao falar sobre suas apresentações em Adelaide, cidade sede da emissora.

No entanto, o clima mudou quando os apresentadores introduziram o quadro O Muro da Verdade, que incluía uma pergunta sobre Kidman. Max Burford, um dos hosts, questionou "Como o Keith Urban se sente ao ver sua linda esposa com homens mais jovens, como Zac Efron, em cenas de amor na TV?". O silêncio que se seguiu revelou que a ligação havia sido encerrada.

Kidman esteve "Babygirl" e em "Tudo em Família", produções nas quais ela contracenou com atores mais novos em cenas bastante picantes: Harris Dickinson e Zack Efron, respectivamente.

"A equipe dele desligou porque não queriam que a gente fizesse essa pergunta", comentou um membro da produção. Burford brincou: "Achei estarmos em sintonia... Será que agora temos treta com ele?". Hayley Pearson, coapresentadora, lamentou o ocorrido e sugeriu que o artista evita discutir a vida pessoal. "Ele nos odeia. Eu sabia que isso ia acontecer", afirmou.

Até o momento, Urban não se manifestou publicamente sobre o episódio. Fontes informaram a revista People que o músico não foi o responsável por encerrar a entrevista.

Keith Urban e Nicole Kidman se casaram em 2006 e têm duas filhas: Sunday (16) e Faith (14).