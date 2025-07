Maiara, 37, posou com um biquíni de pérolas nas redes sociais.

O que aconteceu

Cantora apareceu com um biquíni rosa bebê com uma alça de pérolas. Ela compartilhou a foto ontem, nos stories do Instagram,

Além da peça, a artista investiu em um brinco de pérolas para combinar com a produção. A irmã de Maraisa ainda chamou a atenção por mostrar seu abdômen trincado.