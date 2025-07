Lily Allen revela juventude marcada por abortos: 'Nem lembro quantos foram'

Lily Allen, 40, revelou ter feito vários abortos antes dos 23 anos. A declaração foi feita durante o episódio mais recente do podcast Miss Me?, que a cantora apresenta ao lado da amiga Miquita Oliver.

O que aconteceu

A artista relembrou a fase conturbada da juventude, marcada por gestações indesejadas. "Tenho um DIU agora, acho que estou no terceiro, talvez quarto, e só lembro que antes disso era um completo desastre. Eu simplesmente... É, engravidava o tempo todo", disse. A britânica comentou ainda ter perdido a conta de quantos abortos realizou até os 23 anos de idade, quando decidiu usar o método contraceptivo.

Surpresa com a revelação, Miquita confessou que não sabia da história da amiga. Em tom irreverente, Lily cantou, ao som de My Way, de Frank Sinatra: "Abortos, fiz alguns, mas na real, nem lembro quantos foram", arrancando risadas do estúdio. A cantora também falou sobre a quantidade de abortos. "Não lembro, acho que talvez... quero dizer, quatro ou cinco", revelou.

Lily ainda compartilhou uma situação específica. "Lembro de uma vez em que engravidei e o cara pagou meu aborto, e eu achei aquilo super-romântico. Vou te contar o quão romântico foi: acho que ele nem me mandou mensagem depois", frisou a famosa.

No episódio, Miquita também revelou ter feito cerca de cinco abortos. "O padrão era: infelizmente engravidar, não querer ter o bebê, fazer um aborto, e aí, enquanto eu estava sedada no aborto, colocavam um DIU", relatou. "Eu me sentia muito envergonhada até de dizer que fiz mais de um aborto. Por que diabos eu deveria ter vergonha? Já fiz alguns", comentou.

A conversa entre as amigas gerou repercussão nas redes, por abordar com leveza um tema ainda considerado tabu. "Não acho que isso deva ser algo para se orgulhar agressivamente, mas também não deveria ser algo para se envergonhar", disse uma seguidora. "Não é algo para se orgulhar e não é controle de natalidade", criticou outra.